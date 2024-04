Trotz 2:0-Vorsprung noch gezittert: FC Royal Persia schlägt UFK Schwemm

Details Sonntag, 07. April 2024 07:52

UFK Schwemm und Royal Persia boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. FC Royal Persia wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der Gast hatte einen klaren 8:1-Sieg gefeiert.

Frühe Führung

Für das erste Tor sorgte Matthias Arnold. In der zwölften Minute - obwohl Schwem besser im Spiel war - traf der Spieler von Royal Persia ins Schwarze. Er traf vom Elfmeterpunkt. Damit starten die Gäste perfekt ins Spiel. Mit der Führung im Rücken wollte man nachlegen, woraus aber nichts wird. Komfortabel war die Pausenführung von FC Royal Persia nicht, aber immerhin ging Royal Persia mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Schwemm kommt zurück

Im zweiten Durchgang wieder ein Blitzstart der Gäste: Arnold schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (48.). Plötzlich schlugen die Gastgeber aber zurück. Antonio Pipinic war zur Stelle und markierte das 1:2 von UFK Schwemm-De La Salle (68.). Und es sollte noch dicker kommen. Luka Plavotic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für den Gastgeber ein (77.). Im Gegenzug jubeln aber wie die Gäste. Mohammad Bahjat brachte FC Royal Persia nach 78 Minuten die 3:2-Führung. Dieses Mal hält die Führung. Letzten Endes ging Royal Persia im Duell mit UFK Schwemm als Sieger hervor.

UFK Schwemm-De La Salle muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Defensivabteilung von UFK Schwemm knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. UFK Schwemm-De La Salle schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 43 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte UFK Schwemm bisher vier Siege und kassierte elf Niederlagen. Seit sieben Spielen wartet UFK Schwemm-De La Salle schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Trotz der drei Zähler machte FC Royal Persia im Klassement keinen Boden gut. Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Royal Persia derzeit auf dem Konto. FC Royal Persia erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Während UFK Schwemm am kommenden Samstag FC Mauerwerk Immo 1b empfängt, bekommt es Royal Persia am selben Tag mit FC Kapellerfeld zu tun.

Stimme zum Spiel:

Atrin Ramasani (Trainer Royal Persia): "Ich würde sagen, es war bei diesen warmen Temperaturen ein sehr eigenartiges Spiel. In der ersten Phase, wo wir kaum Zugriff hatten und der Gegner gefährlicher war, sind wir durch einen Elfmeter mit 1:0 in Führung gegangen. Nach einem frühen 2:0 gleich nach der Pause hatten wir eigentlich das Spiel unter Kontrolle und haben viele Chancen herausgespielt. Genau in dieser Phase haben wir durch Unkonzentriertheiten plötzlich zwei Tore bekommen. Glücklicherweise konnten wir postwendend wieder in Führung gehen und dies dann bis zum Ende noch behaupten. Trotz des Sieges kann man nicht sehr zufrieden sein und der Gegner hat uns gezeigt, wie sehr der Wille zum Sieg noch Kräfte mobilisieren kann. Wir freuen uns über die 3 Punkte, denn wir haben uns das Leben selber schwer gemacht. Ich kann es nur wiederholen, es liegt noch viel Arbeit vor uns."

Aufstellungen:

UFK Schwemm: Elias Bauer, Philipp Hafenscher, Muhamed Arsunukaev, Antonio Pipinic, Markus Stefansky, Matthias Aberle, Christopher Matzaljk (K), Elyas Malik, Luis Rosenfeld, Michael Obrietan, Ali Al-Maatouk



Ersatzspieler: Markus Wimmer, Luka Plavotic, Mathias Sehnal, Harald Lang, Taha Salama



Trainer: Thomas Bröckl

Royal Persia: Mesut Babadostu (K), Toni Borisov, Theo Hibler, Marc Steger, Mohammad Bahjat, Thirawit Thomas, Kiarash Jafarnezhadsani, Mahdi Yaqubi, Johannes Becker, Martin Hysomemaj, Matthias Arnold



Ersatzspieler: Alireza Mohammadi, Ahmmed Mohammad Bahjat, Dario Mattevi, Christodoulos Kasilas, Hamed Mirzaei



Trainer: Atrin Ramasani

Oberliga B: UFK Schwemm-De La Salle – FC Royal Persia, 2:3 (0:1)

78 Mohammad Bahjat 2:3

77 Luka Plavotic 2:2

68 Antonio Pipinic 1:2

48 Matthias Arnold 0:2

12 Matthias Arnold 0:1

Details

