Acht unterschiedliche Torschützen: UFK Schwemm schießt FC Mauerwerk 1b ab

Details Sonntag, 14. April 2024 21:22

UFK Schwemm kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 8:2-Erfolg davon. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der Gastgeber wurde der Favoritenrolle gerecht. FC Mauerwerk Immo 1b hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 3:2 knapp die Nase vorn gehabt. Die acht Tore dieses Mal erzielten sensationell acht unterschiedliche Torschützen.

Blitzstart der Gastgeber

Matthias Aberle brachte sein Team in der siebten Minute nach vorn. Christopher Matzaljk versenkte die Kugel zum 2:0 für UFK Schwemm-De La Salle (21.). Mit dem 3:0 von Muhamed Arsunukaev für UFK Schwemm war das Spiel eigentlich schon entschieden (28.). Mit dem 4:0 durch Luka Plavotic schien die Partie bereits in der 39. Minute mit UFK Schwemm-De La Salle einen sicheren Sieger zu haben. Die Überlegenheit von UFK Schwemm spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Mauerwerk verkürzt

Für das 1:4 von FC Mauerwerk 1b zeichnete Lukman Hamdi verantwortlich (51.). UFK Schwemm-De La Salle ließ in der Folge nicht locker und markierte weitere Tore in Person von Antonio Pipinic (60.), Luis Rosenfeld (63.) und Mathias Sehnal (73.). Den Vorsprung von UFK Schwemm ließ Taha Salama in der 87. Minute anwachsen. Mit dem Spielende fuhr UFK Schwemm einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für FC Mauerwerk Immo 1b klar, dass gegen UFK Schwemm-De La Salle heute kein Kraut gewachsen war.

UFK Schwemm-De La Salle machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem elften Platz. UFK Schwemm musste schon 45 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte UFK Schwemm bisher fünf Siege und kassierte elf Niederlagen. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte UFK Schwemm-De La Salle endlich wieder einmal drei Punkte.

FC Mauerwerk 1b bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des Gasts alles andere als positiv. FC Mauerwerk Immo 1b wartet schon seit zwölf Spielen auf einen Sieg.

Nach der klaren Niederlage gegen UFK Schwemm ist FC Mauerwerk 1b weiter das defensivschwächste Team der Oberliga B.

UFK Schwemm-De La Salle tritt am Samstag, den 20.04.2024, um 17:00 Uhr, bei FC Kapellerfeld an. Einen Tag später (18:00 Uhr) empfängt FC Mauerwerk Immo 1b SC Elite.

Stimme zum Spiel:

Thomas Bröckl (Trainer Schwemm): "Das war ein souveräner Auftritt mit acht verschiedenen Torschützen. Wir waren sehr diszipliniert, der Gegner eher schwach - es war ein Befreiungsschlag in der Liga. Somit konnten wir uns zu Mauerwerk etwas Abstand verschaffen. Unsere Mannschaft lebt. Einstellung und Wille ist vorhanden. Komplett werden wir den einen oder anderen Gegner noch ärgern, ob wir die Meisterschaft damit noch beeinflussen, wird man sehen. Wir haben leider immer noch sehr viele Verletzte. Sollten wir jemals komplett spielen, könnten wir unter Top-Fünf kommen."

Aufstellungen:

UFK Schwemm: Elias Bauer, Luka Plavotic, Andreas Haas, Muhamed Arsunukaev, Antonio Pipinic (K), Markus Stefansky, Matthias Aberle, Christopher Matzaljk, Mathias Sehnal, Luis Rosenfeld, Ali Al-Maatouk



Ersatzspieler: Christoph Rupp, Philipp Hafenscher, Rejhan Dolovac, Harald Lang, Taha Salama



Trainer: Thomas Bröckl

FC Mauerwerk Immo: Leon Schwabel, Ali Yilmaz, Thierno Barry, Lukman Hamdi, Enes Tetik, Anas Fellag (K), Tarek Bouguerzi, Rashid Sharifi, Serkan Yilmaz, Abdul Samet Genc, Obay Aljader



Ersatzspieler: Abdelsatar Basyouny, Nikola Mirkovic, Deha Yilmaz, Özhan Yildiz, Nelly Oliviers



Trainer: Abd Allah Abou El-Naga

Oberliga B: UFK Schwemm-De La Salle – FC Mauerwerk Immo 1b, 8:2 (4:0)

87 Taha Salama 8:2

82 Eigentor durch Philipp Hafenscher 7:2

73 Mathias Sehnal 7:1

63 Luis Rosenfeld 6:1

60 Antonio Pipinic 5:1

51 Lukman Hamdi 4:1

39 Luka Plavotic 4:0

28 Muhamed Arsunukaev 3:0

21 Christopher Matzaljk 2:0

7 Matthias Aberle 1:0

