Acht Tore, zwei Rote: Krimi zwischen FV 1210 Wien und SV Hirschstetten

Details Montag, 15. April 2024 20:08

Im Spiel von FV 1210 Wien gegen SV Hirschstetten gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Hirschst. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. Im Hinspiel hatte der Gast einen Erfolg geholt und einen 4:2-Sieg zustande gebracht. Im Match gab es zwei Führungswechsel, ehe sich die beiden Teams die Punkte teilten.

Blitzstart für 1210

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FV 1210 Wien bereits in Front. Hannes Röthlin markierte in der vierten Minute die Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Harjot Basra (8.). Daniel Ritter schlug doppelt zu und glich damit für SV Hirschstetten aus (10./14.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Philip Tinhof in der 24. Minute. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Hirschst. einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Verrückte Partie

FV 1210 Wien zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Jannik Schmelzle (52.) und Basra (78.) mit ihren Treffern das Spiel. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Maximilian Furlan von SV Hirschstetten, der in der 74. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Nach seinem Tor noch ein gefeierter Mann, nahm die persönliche Freude ein jähes Ende, als Tinhof in der 80. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Robert Hochmayer glich nur wenig später für Hirschstetten aus (82.). Schließlich gingen FV 1210 Wien und SV Hirschstetten mit einer Punkteteilung auseinander.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von FV 1210 Wien derzeit nicht. FV 1210 Wien verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Die letzten Resultate von FV 1210 Wien konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Sicherlich ist das Ergebnis für Hirschstetten nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Offensiv sticht SV Hirschstetten in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 48 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur einmal gab sich Hirschst. bisher geschlagen. 14 Spiele währt nun für SV Hirschstetten die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von fünf Siegen hintereinander auszubauen.

Nächster Prüfstein für FV 1210 Wien ist KSC/FCB Donaustadt (Samstag, 15:45 Uhr). Hirschstetten misst sich am selben Tag mit FC Royal Persia (15:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Gerald Erler (Trainer Hirschstetten): "Ein Spiel, wo es nur einen Sieger gibt, die Zuschauer. Zwei gleichwertige Mannschaften, beide hatten die Möglichkeiten das Spiel für sich zu entscheiden."

Aufstellungen:

1210 Wien: Simon Frantisek Leier, Jannik Schmelzle (K), Jalil Anwari, Tom Heuser, Harjot Basra, Leonardo Jovanovic, Ahmed Abumusameh, Hannes Röthlin, Galvin Ikekpolor, David Blaszkowski, Xaver Natter



Ersatzspieler: Nicolas Tomek, Niklas Tobias Weißer, Ellis Nyantakyi, Oskar Derr, Josef El Sharkawy, Benedikt Johannes Julian Seyerlein



Trainer: Jakob Rathmayr

Hirschstetten: Marcel Rihs, Manuel Vilim (K), Philip Tinhof, Daniel Ritter, Robin Pfaller, Alexander Kallmeyer, Oliver Parzer, Mario Neumeister, Maximilian Furlan, Robert Hochmayer, Lukas Paradeiser



Ersatzspieler: Lukas Brunner, Julian Milovic, Maximilian Danner, Anas El-Tahir, Dominik Rapf, Bozidar Milanovic



Trainer: Ing. Gerald Erler

Oberliga B: FV 1210 Wien – SV Hirschstetten, 4:4 (2:3)

82 Robert Hochmayer 4:4

78 Harjot Basra 4:3

52 Jannik Schmelzle 3:3

24 Philip Tinhof 2:3

14 Daniel Ritter 2:2

10 Daniel Ritter 2:1

8 Harjot Basra 2:0

4 Hannes Röthlin 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.