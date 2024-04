Hysomemaj trifft in Nachspielzeit – Remis für Royal Persia gegen KSC/FCB Donaustadt

Details Montag, 29. April 2024 09:18

Im Spiel von FC Royal Persia gegen KSC/FCB Donaustadt gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. KSC/FCB Donaustadt hatte mit 4:1 gewonnen.

Schnelle Führung

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Mohamed Mansour sein Team in der 17. Minute - in Folge eines Konters. Jetzt erst recht, dachte sich Royal Persia, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (18.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Verrückte Partie

Michael Goiss versenkte die Kugel nach einem langen Out-Einwurf, der an Freund und Fein vorbeigeht und dann abgelenkt wird, zum 2:1 (65.). FC Royal Persia markierte in Minute 76 den Ausgleich. Vier Minuten später ging Donaustadt durch den zweiten Treffer von Goiss per Elfmeter in Führung. Michael Goiss erlebte binnen kurzer Zeit das volle Spektrum der Emotionen. Kurz nach dem Torerfolg flog Goiss mit der Gelb-Roten Karte vom Feld (83.). Martin Hysomemaj sicherte Royal Persia das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Hysomemaj den 3:3-Endstand her (93.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Heimmannschaft und KSC/FCB Donaustadt spielten unentschieden.

Mit dem Gewinnen tut sich FC Royal Persia weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Die Offensivabteilung von KSC/FCB Donaustadt funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 49-mal zu. Seit vier Spielen wartet der Gast schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Mit diesem Unentschieden verpasste KSC/FCB Donaustadt die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Donaustadt den fünften Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Royal Persia bei SV Aspern an, während KSC/FCB Donaustadt einen Tag zuvor UFK Schwemm-De La Salle empfängt.

Stimme zum Spiel:

Atrin Ramasani (Trainer Royal Persia): "Ich würde sagen, es war nach der letztwöchigen Schlappe (die sicher zu hoch ausgefallen ist) ein Lebenszeichen dieser jungen Mannschaft. Wir haben uns viel vorgenommen und was mich sehr freut ist, dass die Mannschaft dies auch versucht hat am Platz rüberzubringen. Wir haben gegen den vermeintlich stärkeren Gegner versucht Initiative zu sein und von der ersten Minute präsent am Platz zu sein. die Mannschaft zwei Mal zurückgekommen ist, spricht es für den Willen, den wir hatten. Wir werden sicher noch genug Rückschläge erleben und müssen noch viel arbeiten aber der Wille ist da und das stimmt mich zuversichtlich. Ich sage das sehr selten so direkt, aber ich bin heute sehr stolz auf die Mannschaft."

Oberliga B: FC Royal Persia – KSC/FCB Donaustadt, 3:3 (1:1)

93 Martin Hysomemaj 3:3

80 Michael Goiss 2:3

76 Alexander Kräuter 2:2

65 Michael Goiss 1:2

18 Alexander Kräuter 1:1

17 Mohamed Mansour 0:1

Details

