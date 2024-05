FC Kapellerfeld bezwingt SV Hirschstetten auf fremden Rasen

Details Samstag, 04. Mai 2024 12:23

In einem packenden Fußballabend sahen die Fans ein spannendes Spiel zwischen dem SV Hirschstetten und dem FC Kapellerfeld, das mit einem knappen 2:1 für die Gäste endete. Von Anfang an lieferten sich beide Teams einen intensiven Schlagabtausch, bei dem letztendlich der FC Kapellerfeld als Sieger vom Platz ging. Für den FC Kapellerfeld ist der Sieg ein voller Erfolg und die Mannschaft konnte durch den Sieg im direkten Duell jetzt ein Zeichen Richtung zweitem Platz setzen und den Männern aus Hirschstetten Druck machen.

Starke Leistung wird mit drei Punkten belohnt

"Wir sind mit dem 2:1 mehr als zufrieden und machen einen großen Schritt in Richtung Platz zwei. Jetzt hat natürlich die Mannschaft aus Hirschstetten etwas mehr Druck. Ich bin stolz auf die Mannschaft und freue mich, dass wir heute die starken Trainings auf dem Platz zeigen konnten", erklärte Funktionär Sacher. "Die Partie war sehr intensiv und interessant. Durch den frühen Führungstreffer konnnten wir die Partie kontrollieren und den Gegner unter Druck setzen. Nach dem Ausgleich war der Plan, dass wir in der zweiten Halbzeit wieder aggressiver spielen werden und vor allem mehr nach vorne arbeiten. In Halbzeit zwei sind wir sehr stark aus der Kabine gekommen und wollten unbedingt in Führung gehen. Rund 20 Minuten vor dem Ende konnten wir dies auch tun und spielten dann die Führung sicher über die Zeit", fügte Sacher hinzu. "Am Ende wurde es nochmal hitzig, aber wir konnten die drei Punkte einfahren. Jetzt heißt es natürlich weiterhin nach vorne schauen und jedes Spiel spielen, als wäre es ein Finalspiel. Nur so kannst du die Sache angehen", betonte Funktionär Sacher.

Entscheidung in der Schlussphase

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für die Heimmannschaft, als der FC Kapellerfeld bereits in der 9. Minute durch Petru Bugulet in Führung ging. Dieser frühe Treffer setzte den SV Hirschstetten unter Druck, aber die Gastgeber ließen sich nicht beirren. In der 31. Minute gelang es Robert Hochmayer, die Antwort zu geben und den Ausgleich zu erzielen. Dieses Tor zum 1:1 war ein wichtiger moralischer Boost für den SV Hirschstetten, der von da an das Spiel ausgeglichener gestalten konnte. Beide Mannschaften kämpften verbissen um jeden Ball, wobei Chancen auf beiden Seiten zu verzeichnen waren. Der Halbzeitpfiff ertönte beim Stand von 1:1, was die Spannung für die zweite Hälfte noch weiter steigerte.

Nach der Pause erhöhten beide Teams den Druck in der Hoffnung, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Die Partie blieb offen und intensiv, wobei sich keine der beiden Seiten entscheidend absetzen konnte. Es war schließlich der FC Kapellerfeld, der in der 70. Minute durch Petar Jevtic den Führungstreffer zum 2:1 markierte. Dieses Tor erwies sich als der entscheidende Moment des Spiels. SV Hirschstetten warf in der verbleibenden Spielzeit alles nach vorne, konnte jedoch den Ausgleich nicht mehr erzielen. Die Nachspielzeit von fünf Minuten gab den Gastgebern zusätzliche Hoffnung, doch der FC Kapellerfeld verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Tore zu.

Hirschstetten: Marcel Rihs, Julian Milovic, Maximilian Danner, Anas El-Tahir, Daniel Ritter (K), Robin Pfaller, Alexander Kallmeyer, Oliver Parzer, Mario Neumeister, Maximilian Furlan, Robert Hochmayer



Ersatzspieler: Lukas Brunner, Manuel Vilim, Miguel Zadran, Hakan Sengec, Richard Kagerer, Dominik Rapf



Trainer: Ing. Gerald Erler

Kapellerfeld: Manuel Bendekovits, Oleh Haidamakha, Miljan Obradovic, Boris Marjanovic, Petar Jevtic (K), Petru Bugulet, Antonio Vrcic, Kagan Özen, Antonio Dipic, Lukas Wacek, Ermir Oda



Ersatzspieler: Kristian Marinkovic, Ivan Markovic, Christoph Kopriva, Rene Striny, Fedir Dudnyk, Kerem Özen



Trainer: Mato Markovic

