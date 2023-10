Simmering verliert knapp gegen Schwechat

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 20:16

Der 1. Simmeringer SC konnte anfangs in der Wiener Stadtliga sehr gut Punkte sammeln, doch seit man von mehreren Ausfällen geplagt ist, bleiben die Erfolge aus. Eine schwierige Aufgabe für den ganzen Verein. Für die Gäste, den SV Schwechat entsprach der aktuelle Verlauf der Saison nicht den Erwartungen vor der Saison. Man konnte nach acht Spielen noch keinen Dreier einfahren und lag vor dieser Partie auf dem letzten Platz. Für beide ging es hier um wichtige Punkte, um sich vor dem Abstiegskampf zu bewahren. Geleitet wurde die Partie vom Schiedsrichter Oliver Fix und pünktlich um 15:30 angepfiffen.

Schwechat geht in Führung

Die Anfangsminuten waren relativ ausgeglichen, beide Mannschaften riskierten nicht viel. Schwechat konnte früh in Führung gehen durch eine Standard-Situation. In der Simmeringer Hintermannschaft herrschte keine gute Zuordnung und so konnte Marvin Puschner früh auf 1:0 stellen. In weiterer Folge geschah nicht viel auf beiden Seiten. Erst kurz vor der Halbzeit konnten die Gäste die Führung ausbauen. Durch einen Ballverlust der Simmeringer schalteten die Gäste schnell. Man verlängerte den geklärten Ball und die Absicherung griff nicht wie gewollt. Somit stellte Schwechat auf 2:0. Kurz vor der Pause vergaben die Hausherren dann noch die Chance auf den Anschlusstreffer. Somit ging es erstmals in die Pause für beide Mannschaften.

Simmering drückt auf einen Punkt

Nach der Pausenansprache agierten die Hausherren aggressiver und waren willig den Spielstand noch zu ihrem Gunsten zu ändern. Schwechat war bemüht, das Ergebnis zu halten und setzte vereinzelt auf Konter. In der 71. Spielminute wurde es nochmal spannend, Simmering erzielte den längst überfälligen Anschlusstreffer. Es war nun eine komplett offene Partie. Doch bis zum Ende konnte man nicht den Ausgleich erzielen. Damit nimmt Schwechat den ersten Dreier in dieser Spielzeit mit nach Hause. Für beide Mannschaften werden die nächsten Ergebnisse richtungsweisend für den Saisonverlauf sein.

Stimme zum Spiel

Karl Höflich (Trainer 1. Simmeringer SC)

"Aus unserer Torchance mit dem geringsten Potenzial haben wir erst einen Treffer gemacht. Wenn wir unsere Möglichkeiten vorne nicht nutzen und hinten dann nicht konsequent spielen, verlieren wir solche Spiele. Ich muss aber auch sagen, dass ich mit der Art, wie wir zu unseren Chancen im zweiten Durchgang kamen, zufrieden bin und wir darauf aufbauen können. Jetzt geht es in die nächste Trainingswoche, in der wir uns für das kommende Spiel verbessern können."

