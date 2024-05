Dramatischer Heimsieg: SC Ostbahn XI triumphiert 4:2 gegen KSV Siemens

Details Freitag, 10. Mai 2024 07:58

In einem spannenden Match der 25. Runde in der 2. Landesliga sicherte sich der SC Ostbahn XI einen wichtigen Sieg gegen KSV Siemens Großfeld. Beim 4:2-Heimerfolg des Tabellenzweiten erlebten die Zuschauer eine Achterbahn der Emotionen, geprägt durch eine bärenstarke Leistung des überragenden Marsellinio Gojkovic, der drei Tore beisteuerte. "Wir hätten die Partie schon deutlich früher entscheiden können, waren 90 Minuten die ganz klar bessere Mannschaft", war für Ostbahn-Coach Coskun Kayhan die eigene Effizienz der einzige Kritikpunkt.

Früher Vorsprung und ein überraschender Ausgleich

Der SC Ostbahn XI legte einen guten Start hin, waren von Beginn an das bessere Team und konnten sich auch bald für den starken Auftritt belohnen, als Gökhan Ünver bereits in der 19. Minute das erste Tor erzielte. Dieser frühe Treffer setzte die Gäste von KSV Siemens unter Druck und zeigte die Offensivstärke von Ostbahn XI. Die Führung hielt bis zur Pause.

Gojkovic dominiert die zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel dauerte es ein wenig, bis wieder Zählbares verzeichnet werden konnte. Zur Überraschung der Zuschauer, waren es die Gäste, die nach einer Stunde den Ausgleich erzielen konnten. Vedad Delic schockte die Hausherren, die das Match bis dahin gut unter Kontrolle hatten und auch schon höher hätten führen können. Nach dem Ausgleichstreffer durch KSV Siemens war es Marsellinio Gojkovic, der die Bühne betrat und das Spiel für den SC Ostbahn XI entschied. In der 60. Minute, nur eine Minute nach dem Ausgleich, brachte Gojkovic sein Team erneut in Führung. Sein schneller und präziser Abschluss im Strafraum ließ den Torhüter von Siemens chancenlos. Gojkovic, nicht zufrieden mit nur einem Treffer, erweiterte die Führung in der 80. Minute mit einem weiteren spektakulären Tor, was den Spielstand auf 3:1 brachte.

KSV Siemens Großfeld gab jedoch nicht auf und kämpfte tapfer weiter. Ihre Anstrengungen wurden in der 85. Minute belohnt, als Vedad Delic erneut traf und das Spiel auf 3:2 verkürzte. Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt, als beide Teams in den letzten Minuten alles für den Sieg gaben. Doch es war wieder Marsellinio Gojkovic, der in der 90. Minute mit seinem dritten Tor des Tages den Sieg für SC Ostbahn XI sicherte. Dieser Treffer zum 4:2 beendete effektiv die Hoffnungen von KSV Siemens auf einen Punktgewinn.

Das Spiel endete schließlich nach fünf Minuten Nachspielzeit, und der Jubel der Heimfans war unüberhörbar. SC Ostbahn XI festigte mit diesem Sieg ihre zweite Position in der Liga und zeigte eine beeindruckende Teamleistung, angeführt von einem herausragenden Gojkovic.

Coskun Kayhan: "Wir waren die klar bessere Mannschaft über die 90 Minuten, hätten das Spiel viel früher entscheiden können. Wir haben unsere Chancen aber nicht so nutzen können, wie ich mir das vorgestellt habe, sonst hätten wir deutlich höher gewonnen. Wir sind mit den 3 Punkten aber natürlich zufrieden, konnten so unseren 2. Platz absichern. Es sind noch 5 Spiele und die wollen wir natürlich gewinnen."

...über den bisherigen Saisonverlauf: "Ich kann der Mannschaft nur ein riesengroßes Kompliment aussprechen. Für die konstant starken Leistungen über den bisherigen Verlauf der Saison."

...über die Aufstiegsfrage: "Wir werden sehen wie es kommt. Zunächst wollen wir einmal die noch ausstehenden Spiele für uns entscheiden und dann wird sich zeigen, ob wir direkt aufsteigen können oder Relegation spielen müssen."

SC Ostbahn XI: Oguz Ünlü, Nürettin Köse, Sebastian Brunner, Erim Karakaya, Efe Arac, Denis Safin, Gökhan Ünver (K), Michael Reeh, Oguzhan Önemli, Marsellinio Gojkovic, Muharrem Ilhan



Ersatzspieler: Christoph Feleki, Salih Yilmaz, Denis Ivanovic, Kaan Gökmen, Josef Mostafa, Atilla Dede



Trainer: Coskun Kayhan

Siemens Großfeld: Luka Tchitchinadze, Daniel Rodrigues Alves, Markus Juricek, Peter Beigel, Vedad Delic, Samson Belachew, Sebastian Gündl, Valentin Stollreiter (K), Chidinma Onuorah, Tarik Suta, Karol Czajkowski



Ersatzspieler: Nathan Emedole, Simon Loberau, Hasim Hassan, Nedeljko Jefimic, Dragan Stanojevic, Jason Zou



Trainer: Damir Halilhodzic

2. Landesliga: Ostbahn XI : Siemens - 4:2 (1:0)

94 Marsellinio Gojkovic 4:2

85 Vedad Delic 3:2

80 Marsellinio Gojkovic 3:1

60 Marsellinio Gojkovic 2:1

59 Vedad Delic 1:1

19 Gökhan Ünver 1:0

