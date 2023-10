SC Mannswörth jubelt über deutlichen Erfolg gegen Red Star Penzing

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 20:50

Der SC Mannswörth war dieses Wochenende zu Hause gegen Red Star Penzinh gefragt. Wer dieses Spiel gewinnt überholt oder bleibt vor dem direkten Konkurrenten. Beide Mannschaften hatten bis jetzt einen guten Start und befinden sich in der oberen Tabellenhälfte. Das Spiel fand am Freitagabend um 18 Uhr vor knapp 150 Zuschauern statt. Schiedsrichter war Christopher-Johannes Stollewerk.

Mannswörth geht komfortabel in Führung

Gleich nach dem Anpfiff sah man ein sehr flottes und hitziges Spiel. Um jeden Zentimeter wurde auf dem Platz gekämpft. Beide Mannschaften wollten die drei Punkte heute haben. In den ersten 20 Minuten ergab sich deswegen auch kein klarer Vorteil für ein Team. Durch die windigen Verhältnisse erzeugten die Gäste vorallem mit Standards für große Gefahr, doch etwas Zählbares kam dabei nicht herum. Dann eine spielerische Kombination durch die Mitte endete in einer 100%-igen Chance für Mannswörth, doch ohne Erfolg. Nur kurz danach wieder der selbe Ablauf und dieses Mal verwertet Ugur Sezen. Damit hat Mannswörth die Nase vorne. Eine Minute vor der Pause dann presste man Penzing sehr früh an. Die Balleroberung endete in einem Stanglpass, in der Keglevits durch ein Volley auf 2:0 stellte.

Mannswörth sichert sich drei Punkte

Nach einem kampfbetontem ersten Durchgang brachten die Gäste neuen Schwung in die Partie durch mehrere Wechsel. Der Torerfolg blieb aber heute aus, man brachte den Ball einfach nicht über die Linie. Auf der Gegenseite sorgte Mannswörth durch Mate Bela für die Vorentscheidung. Nach einem kurzen Haken knallt er den Ball in der 75. Spielminute unter die Latte. Damit waren alle Zweifel vorbei und das Ergebnis wurde bis zum Ende verwaltet. Dadurch nun Mannwörth zwar Punktegleich mit Red Star, aber durch das direkte Duell weiter oben in der Tabelle.

Durch die drei Punkte gegen RS Penzing verbesserte sich SC Mannswörth auf Platz sechs. Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt SC Red Star Penzing den siebten Platz in der Tabelle ein. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein. Nächster Prüfstein für Mannswörth ist SV Donau (Freitag, 18:30 Uhr). Red Star Penzing misst sich am selben Tag mit SV Wienerberg 1921 (18:00 Uhr). Stimme zum Spiel: Claus Schönberger (Trainer SC Mannswörth): „Ich muss sagen den Sieg haben wir uns verdient, über das Ergebnis kann man disktutieren, weil es etwas zu hoch ist. Red Star war wirklich kein leichter Gegner. Nach den letzten Spielen tun diese drei Punkte natürlich gut und ich hoffe wir können diesen Schwung bis zum Ende mitnehmen. Eine gute Steigerung und ein Lob an die Mannschaft.“ Aufstellungen: SC Mannswörth: Can Beliktay, David Pastuovic, Mohammed Khattab, Ugur Sezen, Manuel Holl (K), Marijan Maric, Lucas Keglevits, Matej Azdajic, Máté Béla, Ayoub Ben Ammar, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Patrick Sutter, Fabio Pinka, Adrijan Pejic, Can Özdemir, Ergün Özel, Ibrahim Haddad



Trainer: Claus Schönberger Red Star Penzing: Christoph Jakl (K) - Thomas Tammer, Colin Eteleng, Vinzenz Zitny, Leon Shaini - Lukas Sonvilla, Florian Oelz, Luca Kreuzer, Adam Lukowski, Philipp Königstein - Roman Sturzeis



Ersatzspieler: Marc Baloun, Niklas Wondraschek, Ivan Caselles Signes, Marwan Moubarak, Christoph Dorfer, Sebastian Hosiner



Trainer: Lukas Hintersteiner Wiener Stadtliga: SC Mannswörth – SC Red Star Penzing, 3:0 (2:0) 75 Mate Bela 3:0

44 Lucas Keglevits 2:0

35 Ugur Sezen 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.