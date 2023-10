Simmering punktet bei Austria 13

Details Montag, 23. Oktober 2023 21:48

Der 1. Simmeringer SC ist nun durch die vergangen Spiele auf jeden Punkt angewiesen. Vergangenes Wochenende bot sich auswärts bei Austria 13 eine gute Gelegenheit. Beide Mannschaften sind punktgleiche Tabellennachbarn in der Wiener Stadtliga und damit auch direkte Konkurrenten. Wer heute als Sieger vom Platz geht, macht einen wichtigen Sprung weg vom Tabellenkeller. Geleitet wurde die Partie vom Schiedsrichter Nowotarski Hubert, der die Partie pünktlich um 16 Uhr anpfiff.

Unentschieden zur Pause

Von Beginn an standen sich zwei sehr motivierte Mannschaften gegenüber. Simmering war in den anfangs aber etwas effizienter als die Heimmannschaft. In der 21. Spielminute stellte Philipp Hauser auf 1:0 für sein Team. Ein spielerische Kombination durch das Zentrum vollendet mit einem tiefen Ball, war das Mittel zum Erfolg. Die Führung brachte man allerdings nicht bis in die Pause. Fünf Minute vor Ende des ersten Durchgangs erzielte Austria 13 den Ausgleich. Ein Standard wurde per Kopf im Kasten versenkt. Damit 1:1 zur Halbzeit.

Bis zum Ende kein Sieger

Nach der 15 Minuten langen Pause und vielen taktischen Anweisungen für beide Mannschaften ging es in den zweiten Durchgang. Wie im ersten wurde hier nichts verschenkt, das Spiel blieb weiterhin offen und sehr hitzig. Mehrere Gelbe Karten für Foulspiele wurden verteilt. Kurz nach Wiederanpfiff waren es wieder die Gäste die für Jubel sorgten. Philipp Hauser schnürte seinen Doppelpack mit dem 2:1. Erneut ein tiefer Ball aus der Mitte, keine Chance für den Austria 13-Schlussmann. Weitere Chancen wurden anschließend auf beiden Seiten vergeben. Zehn Minuten vor Schluss retteten sich Hausherren einen Punkt. Nach einer kurzen Ecke mit direktem Abschluss stellte mann auf 2:2. Damit nur eine Punkteteilung und beide Mannschaften müssen nächste Woche sich erneut beweisen. Simmering wird zu Hause den SV Gerasdorf Stammersdorf empfangen, ein weiterer punktegleicher Gegner. Austria 13 muss auswärts beim SV Schwechat ran.

Stimme zum Spiel

Karl Höflich (Trainer 1. Simmeringer SC)

„Es war aufjendefall eine Leistungssteigerung zu den vergangenen Wochen. Man muss aber in solchen Spielen die Führung ausbauen und den Deckel drauf machen dann gehen wir mit drei Punkten nach Hause. In der kommenden Woche werden wir uns wieder gut Vorbereitung, um noch besser abzuliefern.“

