3 Spiele in 96 Stunden: Stellt Wiener Stadtligist Amateurfußball-Rekord auf?

Spiel am Sonntag, Spiel am Dienstag, Spiel am Donnerstag - was nach englischer Premier League klingt, ist bei näherem Blick Wiener Amateurfußball. Der Wiener Stadtligist WAF pinova bestreitet am heutigen Dienstag das zweite von insgesamt drei Spielen innerhalb von nur 96 Stunden. Wie es dazu kommt? LIGAPORTAL hat alle Informationen.



Am vergangenen Sonntag spielte WAF gegen den SV Donau in der Wiener Stadtliga (zum Artikel), heute treffen die Brigittenauer im Landescup auf den Oberligisten Triester SC und am Donnerstag geht es schon wieder in der Liga zur Sache, und zwar gegen Slovan HAC. "Ich bin keiner der jammert", betont Trainer Christian Schweigler. Dennoch seien drei Spiele innerhalb von nur 96 Stunden eine enorme Herausforderung und auch für die Gesundheit der Spieler ein Thema. „Unser Ziel ist aber klar. Wir wollen im Cup aufsteigen und am Donnerstag gegen HAC überraschen“, sagt der Coach.

Ob ihm eine derartige Dichte an Spielen im Amateurfußball schon einmal untergekommen ist? „Nein, das ist mir so noch nicht untergekommen. Man kennt das sonst ja nur aus der englischen Premier League, das sind aber Profis! Vielleicht stellen wir damit ja einen neuen Unterhaus-Rekord auf", grinst er.

