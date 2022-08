3:0 gegen ASV 13 - Gerasdorf erneut mit drei Toren!

Details Samstag, 20. August 2022 12:22

"Es war ein souveräner Erfolg, der mich sehr glücklich stimmt!" Johann Radits, Sportlicher Leiter des SV Gerasdorf Stammersdorf, durfte sich über den ersten Saisonsieg seiner Mannschaft freuen. Gegen den ASV 13 konnte man sich mit 3:0 durchsetzen und zeigte speziell defensiv eine bessere Leistung als vergangene Woche.

Blitzstart

Vor 66 Zuschauern markierte Martin Binder nach nicht einmal 60 Sekunden bereits das 1:0 (1.). Kapitän Daniel Plank legte ideal ab und Binder hatte keine Probleme zu vollenden. In dieser Tonart ging es weiter. Yanick Angerbauer versenkte die Kugel nach einer Flanke volley zum 2:0 für SV Gerasdorf Stammersdorf (32.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Wieder drei Tore

Für das 3:0 zugunsten von Gerasdorf Stammersdorf sorgte dann kurz vor Schluss Sean Ljevakovic aus einem Konter, der Gerasdorf und die Fans von einer Spitzenplatzierung träumen ließ (90.). Schlussendlich verbuchte SV Gerasdorf Stammersdorf gegen ASV 13 einen überzeugenden Heimerfolg.

Johann Radits (Sportlicher Leiter Gerasdorf Stammersdorf) nach dem Sieg:

"Es war ein souveräner Erfolg, der mich sehr glücklich stimmt! Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden, sind stark aufgetreten und die Jungs haben erneut in der Offensive brilliert. Diesmal haben wir uns in der Defensive aber geschickter angestellt. 6 Tore in zwei Spielen sind schon mal sehr gut."

29 Punkte wanderten in der letzten Saison auf das Konto von Gerasdorf Stammersdorf. In der Abschlusstabelle bedeutete das Platz zwölf. Gerasdorf hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert.

26 Punkte – so lautete die Bilanz von ASV 13 in der abgelaufenen Spielzeit. Im Klassement machte dies Platz 14.

Kommenden Mittwoch (20:00 Uhr) bekommt Gerasdorf Stammersdorf Besuch von SV Dinamo Helfort 15. ASV 13 hat nächste Woche SK Slovan HAC Trachten Witzky zu Gast.

Wiener Stadtliga: SV Gerasdorf Stammersdorf – ASV 13, 3:0 (2:0)

90 Sean Ljevakovic 3:0

32 Yanick Angerbauer 2:0

1 Martin Binder 1:0