FavAC spielt mit FC 1980 Wien Katz und Maus!

FC 1980 Wien kam gegen Favoritner AthletikClub mit 2:7 unter die Räder. "Die Einstellung hat in diesem Spiel zu 100% gepasst", fand Kadir Dozhghar nur lobende Worte für sein Team. Mit dem deutlichen Heimsieg überholte der FavAC den SV Schwechat. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Favoritner AthletikClub hatte sie letztendlich mit 4:3 für sich entschieden. Damit kommt es nächste Woche zum Spitzenspiel in Schwechat.

Keine Gnade

In Minute neun traf der Tabellenführer zum ersten Mal ins Schwarze. Halil Erbay traf zur frühen Führungf ür die Hausherren. Den zweiten Treffer des Spiels erzielte der Gastgeber in der 20. Minute durch Albert Kaciku. Es sollte nicht das letzte Tor gewesen sein, das die 200 Zuschauer an diesem Tag zu sehen bekamen. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 29. Minute mit Favoritner AthletikClub einen sicheren Sieger zu haben. Piotr Pawlowski netzte zum ersten Mal an diesem Abend, nicht zum letzten Mal. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als FavAC, erneut durch Pawolowski, seinen vierten Treffer nachlegte (40.). Der dominante Vortrag von Favoritner AthletikClub im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Kantersieg perfekt

Hamid Aminpur baute den Vorsprung von FavAC in der 54. Minute aus. Erneut traf Favoritner AthletikClub und stellte den Spielstand damit auf 6:0 (56.). FC 1980 Wien markierte durch Leon Lux das 1:6 (61.) und das 2:6 (78.). Arnel Mandalovic stellte schließlich in der 83. Minute den 7:2-Sieg für FavAC sicher. Mit dem Spielende fuhr FavAC einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für 1980 Wien klar, dass gegen Favoritner AthletikClub heute kein Kraut gewachsen war.

Kadir Dozhghar (Trainer FavAC):

"Wir haben das Spiel mit 100% richtiger Einstellung angenommen. Der Pressingfußball und das stabile Stehen hat mir sehr gut gefallen. Wir wussten um die Chance der Tabellenführung und sind entsprechend motiviert aufgetreten. Nur in der Phase der Gegentore haben wir nicht so konzentiert gearbeitet, beim Stand von 6:0 allerdings auch ein wenig verständlich. Jetzt kommt es nächste Woche zum absoluten Spitzenspiel in Schwechat."

Die errungenen drei Zähler gingen für FavAC einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Saison von Favoritner AthletikClub verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Die letzten Resultate von FavAC konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Nach der klaren Pleite gegen Favoritner AthletikClub steht FC 1980 Wien mit dem Rücken zur Wand. Vier Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat 1980 Wien momentan auf dem Konto. Nur einmal gingen die Gäste in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

FavAC tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV Schwechat an. Einen Tag später empfängt FC 1980 Wien WAF pinova Telekom.

Wiener Stadtliga: Favoritner AthletikClub – FC 1980 Wien, 7:2 (4:0)

83 Arnel Mandalovic 7:2

78 Leon Lux 6:2

61 Leon Lux 6:1

56 Piotr Pawlowski 6:0

54 Hamid Aminpur 5:0

40 Piotr Pawlowski 4:0

29 Piotr Pawlowski 3:0

20 Albert Kaciku 2:0

9 Halil Erbay 1:0

