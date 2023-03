2:1 bei 1980 Wien - WAF gewinnt attraktive Partie!

Details Sonntag, 12. März 2023 16:58

Ein Tor machte den Unterschied – WAF pinova siegte mit 2:1 gegen 1980 Wien. "Das war ein Match, das hätte auch 4:4 ausgehen können." Khajik Jerjes war über den knappen 2:1-Sieg seiner Mannschaft natürlich sehr glücklich, wusste aber auch, dass dieses Spiel anders hätte ausgehen können. Respekt an 1980, die wirklich sehr gut gespielt haben", wusste er auch um die gute Leistung der Gastgeber.

Leidenschaft auf beiden Seiten

Es entwickelte sich eine zweikampfbetonte Begegnung zwischen beiden Mannschaften. Chancen gab es auf beiden Seiten, als erstes nutzten die Gäste eine solche. Almir Mujkic machte in der 19. Minute das 1:0 des Gasts perfekt. Nach einem Angriff über die rechte Seite kam der Ball über Umwege zu Mujkic und der knallte die Kugel aus vollem Lauf volley in die Maschen. Danach wären auch noch ein oder zwei weitere Treffer möglich gewesen, WAF ließ diese Chancen aber aus. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Schiedsrichter Dominic Schilcher die Akteure in die Pause.

Ausgleich nur von kurzer Dauer

Tolga Yilmaz war es, der in der 49. Minute das Spielgerät im Tor von WAF pinova unterbrachte. Der Treffer zum 2:1 sicherte WAF pinova Telekom nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Mujkic in diesem Spiel (63.). Am Schluss schlug WAF pinova FC 1980 Wien mit 2:1.

Khajik Jerjes (Trainer WAF pinova Telekom):

"Das Match hätte auch 4:4 ausgehen können. Wir hatten dann das glücklichere Ende für uns, sind entsprechend froh über die drei Punkte. Respekt auch an 1980 Wien, die eine starke Leistung gezeigt haben."

1980 Wien muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegt der Gastgeber weiterhin den elften Tabellenplatz. Vier Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat FC 1980 Wien derzeit auf dem Konto. Seit vier Spielen wartet 1980 Wien schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

WAF pinova Telekom ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die neunte Position vorgerückt. WAF pinova verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte WAF pinova Telekom endlich wieder einmal drei Punkte.

Am kommenden Sonntag trifft FC 1980 Wien auf SV Gerasdorf Stammersdorf, WAF pinova spielt am selben Tag gegen SV Schwechat.

Wiener Stadtliga: FC 1980 Wien – WAF pinova Telekom, 1:2 (0:1)

63 Almir Mujkic 1:2

49 Tolga Yilmaz 1:1

19 Almir Mujkic 0:1

