Kellerduell endet remis!

Details Dienstag, 14. März 2023 07:49

Post SV Wien und 1. Simmeringer SC verließen den Platz beim Endstand von 1:1. "Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir uns den Sieg eigentlich verdient aber so nehmen wir in unserer Situation auch den Punkt." Markus Buchinger, Cheftrainer des Post SV war nach dem Unentschieden gegen Simmering nicht unzufrieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel bei Simmeringer SC hatte Post SV schlussendlich mit 2:0 gewonnen.

Simmering mit Vorteilen

Die Gäste hatten in den ersten 45 Minuten mehr vom Spiel. Grund dafür war laut Buchinger auch das mangelhafte offensive Anlaufverhalten seiner Mannschaft. Simmerin konnte so immer wieder die Linien der Gastgeber durchbrechen. Die Führung fiel aber nicht aus dem Spiel heraus. Einem Elfmeter ging ein Handspiel von Post-Kapitän Vlado Ristic voran. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dejan Slamarski sein Team in der 36. Minute dann durch diesen Strafstoß. Eben dieser Vlado Ristic hatte dann kurz vor der Halbzeitpause ebenfalls per Elfmeter, diesmal nach Foul, die Möglichkeit auf 1:1 zu stellen und ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen (45.+1). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen.

Post verpasst Sieg

Im zweiten Durchgang hatten die Hausherren dann mehr vom Spiel, vergaben aber ihre Möglichkeiten auf den Sieg. Der Schlusspfiff durch Schiedsrichter Dragan Knezevic setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Markus Buchinger (Trainer Post SV):

"Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir uns den Sieg eigentlich verdient aber so nehmen wir in unserer Situation auch den Punkt. Halbzeit eins haben wir uns nicht geschickt angestellt und es Simmering zu einfach gemacht durch unsere Linien zu kommen. Das hat in Halbzeit zwei deutlich besser geklappt. Langsam kommen unsere verletzten Spieler wieder zurück und dann sollten wir auch wieder stärker auftreten können."

Post SV muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich neun Zählern aus 17 Partien steht der Gastgeber auf dem Abstiegsplatz. Die Offensive von Post SV Wien strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Post SV bis jetzt erst 20 Treffer erzielte. Zwei Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen hat Post SV Wien derzeit auf dem Konto. Post SV wartet schon seit zwölf Spielen auf einen Sieg.

1. Simmeringer SC holte auswärts bisher nur elf Zähler. Zu mehr als Platz 15 reicht die Bilanz des Gasts derzeit nicht. Mit nur 17 Treffern stellt Simmeringer SC den harmlosesten Angriff der Wiener Stadtliga. Drei Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat 1. Simmeringer SC momentan auf dem Konto. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Simmeringer SC im Klassement weiter an Boden.

Am nächsten Samstag (14:00 Uhr) reist Post SV Wien zu Sportunion Mauer, gleichzeitig begrüßt 1. Simmeringer SC SV Donau auf heimischer Anlage.

Wiener Stadtliga: Post SV Wien – 1. Simmeringer SC, 1:1 (1:1)

46 Vlado Ristic 1:1

36 Dejan Slamarski 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei