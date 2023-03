Überraschung gelungen - Simmering bezwingt SV Donau!

Details Montag, 20. März 2023 07:40

Simmering mit Anlaufschwierigkeiten

Die Anfangsphase gehörte klar dem Gast und Favoriten aus dem 22. Wiener Gemeindebezirk. Andrej Vukovic brachte sein Team in der 20. Minute nach vorn. Nachdem Simmering den Ball nicht klären konnte und einige Spieler Abseits reklamierten, hatte Vukovic keine Probleme einzuschieben. Damit nicht genug, legte man gleich nach. Erneut ein Fehler, diesmal im Spielaufbau und Emir Dzinic erhöhte für SV Donau auf 2:0 (23.).

Simmering meldet sich zurück

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Mateo Zetic in der 26. Minute. Dieser war vorher nach einer super Aktion durch die gegnerischen Reihen gegangen und konnte auf 1:2 verkürzen. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Comeback perfekt

Nach dem Seitenwechsel brauchten die Gastgeber dann nicht lange um das Comeback im Spiel perfekt zu machen. Dejan Slamarski vollendete einen schönen Angriff nachdem zuvor der Ball in der eigenen Hälfte gewonnen werden konnte. Nach einem schönen Wechselpass und einem solchen in den Rückraum, zog Slamarski ab und glich aus (51.). Dass der Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war der Verdienst von Rares Sergiu Chiorean, der in der 75. Minute per Elfmeter zur Stelle war. SV Donau hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

Karl Höflich (Trainer 1. Simmeringer SC):

"Die Jungs haben nach knapp 20 Minuten gemerkt, dass sie auch gegen so starke Mannschaften mithalten können und dann haben sie auch deutlich besser gespielt. Gut war auch, dass wir nach dem zweiten Gegentreffer gleich den Anschluss herstellten konnten. Die zweite Halbzeit war dann richtig stark, allerdings brauchst du gegen einen solchen Gegner auch Glück."

1. Simmeringer SC sprang mit diesem Erfolg auf den 13. Platz. Vier Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat Simmeringer SC momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte 1. Simmeringer SC nur fünf Zähler.

Der Patzer von SV Donau zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Donau bisher zehn Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. SV Donau baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag trifft Simmeringer SC auf SK Slovan HAC Trachten Witzky, SV Donau spielt tags zuvor gegen Sportunion Mauer.

Wiener Stadtliga: 1. Simmeringer SC – SV Donau, 3:2 (1:2)

75 Rares Sergiu Chiorean 3:2

51 Dejan Slamarski 2:2

26 Mateo Zetic 1:2

23 Emir Dzinic 0:2

20 Andrej Vukovic 0:1

