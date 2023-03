Tabellenführung zurück - FavAC schlägt SV Wienerberg im Derby deutlich!

Details Montag, 20. März 2023 07:55

"Wienerberg hatte die letzten beide Spiele gewonnen und war entsprechend stark einzuschätzen. Wir haben das aber sehr gut gemacht und konnten uns am Ende auch verdient durchsetzen." Für Dozhghar Kadir, Trainer des FavAC war der Erfolg gegen den SV Wienerberg eine starke Mannschaftsleistung, die auf die knappe 1:2-Niederlage im Spitzenspiel gegen Schwechat vergangene Woche eine starke Reaktion zeigte. Durch den Erfolg und das gleichzeitige Remis Schwechats beim WAF, übernahm Kadir mit seiner Truppe punktegleich mit Schwechat wieder die Tabellenführung.

Nur kurz in Rückstand

SV Wienerberg ging in der 14. Minute durch Jan Mülner in Front. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Albert Kaciku bereits wenig später nach einem Standard besorgte (18.). In weiterer Folge hätten die Gastgeber nachlegen können, kamen sie doch von Minute zu Minute besser ins Spiel. Kurz vor der Pause unterlief Wienerberg-Spieler Christoph Sturz dann ein unglückliches Eigentor, das die Hausherren zu einer 2:1-Pausenführung brachte. Die Gastgeber hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Souveräne Vorstellung

Nach dem Seitenwechsel änderte sich dann nichts mehr am Spiel, jedoch am Spielstand, denn FavAC machte nun ernst. Viktor Petrovic versenkte die Kugel nach idealem Zuspiel zum 3:1 für FavAC (60.). Sonosuke Onda brachte Favoritner AthletikClub in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (70.). Sasa Dimitrijevic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FavAC (85.). Diesmal spielte man von hinten gezielt nach vorne. Letztlich feierte Favoritner AthletikClub gegen SV Wienerberg 1921 nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Dozhghar Kadir (Trainer FavAC):

Die errungenen drei Zähler gingen für Favoritner AthletikClub einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Saison von FavAC verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Favoritner AthletikClub nun schon 13 Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst vier Niederlagen setzte. FavAC erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Die Abwehrprobleme von SV Wienerberg bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Drei Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat SV Wienerberg 1921 derzeit auf dem Konto. SV Wienerberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Favoritner AthletikClub tritt am kommenden Samstag bei FC Stadlau an, SV Wienerberg 1921 empfängt am selben Tag WAF pinova Telekom.

Wiener Stadtliga: Favoritner AthletikClub – SV Wienerberg 1921, 5:1 (2:1)

85 Sasa Dimitrijevic 5:1

70 Sonosuke Onda 4:1

60 Viktor Petrovic 3:1

44 Eigentor durch Christoph Sturz 2:1

18 Albert Kaciku 1:1

14 Jan Muelner 0:1

