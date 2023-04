Pflichtaufgabe erfüllt!

Details Dienstag, 25. April 2023 07:39

"Vor dem Spiel konnten wir eigentlich nur verlieren, weil wir der klare Favorit waren." Senad Mujakic war nach dem knappen 1:0-Sieg des SV Schwechat beim ASV 13 sehr erleichtert. Luft nach oben hatte Schwechat dabei jedoch schon noch, wenngleich es lediglich an der Chancenverwertung lag, dass das Spiel nicht deutlicher für die Gäste ausging.

Frühe Entscheidung

Die Entscheidung in der Partie fiel früh. Der Treffer von Emre Yilmaz in der zwölften Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Nach einem Foulspiel im Strafraum, trat der Gefoulte selber an und verwertete trocken. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Chancen nicht genutzt

Nach der Pause hätte Schwechat die Partie klarer gestalten können, man ließ jedoch beste Chancen aus. In der Schlussphase kam dann noch einmal Würze in die Begegnung. Ali Khodadadzada von ASV 13 wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen nachdem Manuel Freundorfer ihn zuvor gefoult hatte und er sich im Anschluss zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ (78.). Freundorfer flog für sein Foul mit Gelb-Rot ebenfalls vom Platz (78.). So waren beide Teams personell wieder pari. Letztendlich gelang es ASV 13 im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war SV Schwechat die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Senad Mujakic (Trainer SV Schwechat):

"Vor dem Spiel konnten wir eigentlich nur verlieren, weil wir der klare Favorit waren. Ich bin sehr froh, dass wir zum zweiten Mal in Folge ohne Gegentor geblieben sind. Dass das Match so eng war, lag nur an unserer Chancenverwertung."

56 Tore kassierte ASV 13 bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Wiener Stadtliga. Auf 14. Rang hielt sich das Heimteam in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die neunte Position inne. Trotz der Niederlage fiel ASV 13 in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 15. Die Offensive von ASV 13 strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass ASV 13 bis jetzt erst 27 Treffer erzielte. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von ASV 13 alles andere als positiv. Die Lage von ASV 13 bleibt angespannt. Gegen Schwechat musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

SV Schwechat ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Mit nur 19 Gegentoren stellt der Gast die sicherste Abwehr der Liga. Mit dem Sieg baute SV Schwechat die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Schwechat 15 Siege, fünf Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Acht Spiele währt bereits die Serie, in der Schwechat ungeschlagen ist.

Nächster Prüfstein für ASV 13 ist Sportunion Mauer (Samstag, 14:00 Uhr). SV Schwechat misst sich am selben Tag mit SV Wienerberg 1921 (15:00 Uhr).

Wiener Stadtliga: ASV 13 – SV Schwechat, 0:1 (0:1)

12 Emre Yilmaz 0:1

