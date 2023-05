Schwechats Ausrutscher ausgenutzt - FavAC deklassiert Austria XIII!

Details Montag, 01. Mai 2023 11:30

"Wir haben uns auf dieses Wochenende sehr gut vorbereitet. Zuerst Austria XIII und dann am Montag gegen SV Donau - zwei sehr schwere Spiele." Für Dozhghar Kadir, Trainer des FavAC, war der klare 4:1-Erfolg seiner Mannschaft gegen Austria XIII Auhof Center, ein ganz wichtiger, weil auch in der Form überraschender. Auch dank eines Blitzstarts konnte man den Ausrutscher von Schwechat nutzen und sich vor dem Nachtragsschlager gegen SV Donau an die Tabellenspitze setzen.

Blitzstart

Eine starke Leistung zeigte Piotr Pawlowski, der sich mit einem Doppelpack für den Tabellenprimus beim Trainer empfahl (1./36.). Gleich mit dem ersten Angriff stellte Pawlowski auf 1:0. Nach einer halben Stunde vor der von Thomas Riepler bedient und schloss sehenswert ab. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Favorit legt nach

Mit dem 3:0 durch Turan Aydin schien die Partie bereits in der 50. Minute mit Favoritner AthletikClub einen sicheren Sieger zu haben. Nach einem Foulspiel im Strafraum trat Aydin zum Elfmeter an und traf sicher zur Vorentscheidung. Halil Erbay schraubte das Ergebnis in der 70. Minute per Kopf mit dem 4:0 für die Gäste in die Höhe. Austria XIII kam kurz vor dem Ende durch Marlon Buck zum Ehrentreffer (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte FavAC am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Austria XIII Auhof Center.

"Unsere Philosophie, die Art wie wir momentam auf dem Platz spielen und uns präsentieren hat sogar den gegnerischen Fans und Vereinsverantwortlichen anerkennende Worte entlockt. Fairerweise muss ich aber sagen, dass unser Tormann wirklich zur Höchstform aufgelaufen ist und dafür gesorgt hat, dass das Spiel so eindeutig ausgegangen ist. Ich bin unglaublich stolz auf das Team."

Trotz der Niederlage belegt Austria XIII weiterhin den siebten Tabellenplatz. Zehn Siege, zwei Remis und elf Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto.

Die errungenen drei Zähler gingen für Favoritner AthletikClub einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von FavAC stets gesorgt, mehr Tore als Favoritner AthletikClub (65) markierte nämlich niemand in der Wiener Stadtliga. Mit dem Sieg baute Favoritner AthletikClub die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte FavAC 16 Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Austria XIII Auhof Center kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit vier Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet FavAC derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Austria XIII ist am kommenden Sonntag zu Gast bei WAF pinova Telekom. Für Favoritner AthletikClub geht es am kommenden Montag bei SV Donau weiter.

Wiener Stadtliga: Austria XIII Auhof Center – Favoritner AthletikClub, 1:4 (0:2)

90 Marlon Buck 1:4

70 Halil Erbay 0:4

50 Turan Aydin 0:3

36 Piotr Pawlowski 0:2

1 Piotr Pawlowski 0:1

