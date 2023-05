Wienerberg mit wichtigem Erfolg bei ASV 13!

Details Montag, 08. Mai 2023 13:43

Die Differenz von einem Treffer brachte SV Wienerberg gegen ASV 13 den Dreier. Das Match endete mit 2:1. "Es war ein enorm wichtiger Erfolg weil wir uns mit diesen drei Punkten aus dem absoluten Tabellenkeller befreien konnten", war Patrick Ivandic, der den Erfolg seiner Mannschaft seinem verstorbenem Onkel widmete.

Souveräner Auftritt

Wienerberg zeigte sein Potential in Halbzeit eins. Srdan Todorovic knallte einen Freistoß aus knapp 30 Metern aufs Tor, Aschenbrenner konnte den Ball nur kurz abwehren, Raphael Schuster vollendete, stand aber knapp im Abseits. Trotzdem gingen die Gäste mit einer 2:0-Führung in die Pause. Für das 1:0 von SV Wienerberg zeichnete Maximilian Schmid verantwortlich, der einen Chipball hinter die Abwehrkette volley ins Kreuzeck setzte (37.). Kurz vor dem Pausenpfiff gab es dann auch noch das 2:0. Einen Todorovic-Eckball versenkte Schuster per Kopf. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

ASV 13 aggressiver

Der Gast musste den Treffer von Samuel Horak zum 1:2 hinnehmen (53.). Die Gäste waren nach der Pause nicht mehr so dominant, taten sich schwerer gegen gut auftretende Hausherren. Obwohl SV Wienerberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es ASV 13 zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Patrick Ivandic (Trainer SV Wienerberg):

"Es war ein enorm wichtiger Erfolg weil wir uns mit diesen drei Punkten aus dem absoluten Tabellenkeller befreien konnten. In Summe geht der Sieg in Ordnung."

ASV 13 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber haben auch nach der Pleite die 15. Tabellenposition inne. Im Angriff weist ASV 13 deutliche Schwächen auf, was die nur 28 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich ASV 13 schon 16-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach der Niederlage gegen SV Wienerberg 1921 bleibt ASV 13 weiterhin glücklos.

Nachdem SV Wienerberg die Hinserie auf Platz 15 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt SV Wienerberg 1921 aktuell den vierten Rang. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von SV Wienerberg aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zehn ein. Sieben Siege, sechs Remis und elf Niederlagen hat SV Wienerberg 1921 derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von SV Wienerberg konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Freitag trifft ASV 13 auf SC Mannswörth, SV Wienerberg 1921 spielt tags darauf gegen FC Stadlau.

Wiener Stadtliga: ASV 13 – SV Wienerberg 1921, 1:2 (0:2)

53 Samuel Horak 1:2

46 Raphael Schuster 0:2

37 Maximilian Schmid 0:1

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei