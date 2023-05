Nach 0:1: Sportunion Mauer überrollt Mannswörth!

Details Montag, 08. Mai 2023 14:00

"Wir wussten, dass es in Mannswörth nicht leicht ist zu gewinnen, umso glücklicher sind wir mit dem Erfolg." Christoph Knirsch, Individualtrainer von Sportunion Mauer zeigte sich mit dem Kantersieg in Niederösterreich sehr zufrieden. Mannswörth kam gegen Sportunion Mauer mit 1:7 unter die Räder. Dabei sah in Halbzeit eins alles nach einem engen Resultat aus. Das Hinspiel hatte noch ohne einen Sieger auskommen müssen. Die Mannschaften waren mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Mannswörth hält mit

Vor der Pause war es ein Spiel nahezu auf Augenhöhe. Mannswörth hielt gegen den Favoriten stark mit. In der 35. Minute traf Mannswörth durch Can Özdemir zum ersten Mal ins Schwarze. Hiroto Yamashita war es, der in der 45. Minute das Spielgerät im Gehäuse von SC Mannswörth unterbrachte. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Halbes Dutzend Tore

Alexander Frank brachte Sportunion Mauer nach 69 Minuten die 2:1-Führung. David Bednarcik (72.) und Andre Necina (73.) erhöhten, ehe Vlade Janjic das 5:1 besorgte (87.). Necina (90.) und Bednarcik (92.) brachten Sportunion Mauer mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. Der Gast überrannte Mannswörth förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Christoph Knirsch (Individualtrainer Sportunion Mauer):

"Wir wussten, dass es in Mannswörth nicht leicht ist zu gewinnen, umso glücklicher sind wir mit dem Erfolg. Die Positionierung in der zweiten Halbzeit bei Ballbesitz war deutlich besser. In Summe eine starke Leistung, trotzdem müssen wir nächste Woche gegen Tabellenführer FavAC noch besser auftreten."

SC Mannswörth ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal sechs Punkte fuhr das Heimteam bisher ein. Mannswörth bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. SC Mannswörth verbuchte insgesamt vier Siege, zehn Remis und zehn Niederlagen.

Nach diesem Erfolg steht Sportunion Mauer auf dem zweiten Platz der Wiener Stadtliga. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Sportunion Mauer ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 24 Gegentore zugelassen hat. Mit dem Sieg baute Sportunion Mauer die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Sportunion Mauer 15 Siege, sieben Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Sportunion Mauer wandert mit nun 52 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Mannswörth gegenwärtig trist aussieht.

Nächsten Freitag (18:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von SC Mannswörth mit ASV 13. Kommenden Samstag (14:00 Uhr) bekommt Sportunion Mauer Besuch von Favoritner AthletikClub.

Wiener Stadtliga: SC Mannswörth – Sportunion Mauer, 1:7 (1:1)

92 David Bednarcik 1:7

90 Andre Necina 1:6

87 Vlade Janjic 1:5

73 Andre Necina 1:4

72 David Bednarcik 1:3

69 Alexander Frank 1:2

46 Hiroto Yamashita 1:1

35 Can Oezdemir 1:0

