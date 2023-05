Schwechat meldet sich zurück - Kantersieg gegen Post SV!

Details Sonntag, 14. Mai 2023 19:40

"Auch wenn man es nicht glaubt aber trotz des Ergebnisses bin ich mit dem Spiel gar nicht so unzufrieden." Diese Worte stammen von Michael Buchinger, Trainer des Post SV nach einem 1:6 gegen den SV Schwechat. Mit dem Erfolg meldeten sich die Niederösterreicher im Titelkampf auch wieder zurück.

Effizienz schlägt zu

Die Führung von Schwechat stellte Manuel Cerba sicher. Der Angreifer traf vor 130 Zuschauern zum 1:0. Oliver Wieneritsch schoss die Kugel zum 2:0 für den Gast über die Linie (21.). Wieneritsch gelang ein Doppelpack (46./57.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Der Schiedsrichter schickte Abdul Barut von Post SV mit glatt Rot vom Feld (48.). In der 75. Minute legte Marcel Vittner zum 5:0 zugunsten von Schwechat nach. In der Schlussphase gelang Badr Soliman noch der Ehrentreffer für Post SV Wien (80.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Sesim Oh, der das 6:1 aus Sicht von SV Schwechat perfekt machte (90.). Am Ende fuhr SV Schwechat einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Schwechat bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Post SV Wien in Grund und Boden spielte.

Michael Buchinger (Trainer Post SV):

"Auch wenn man es nicht glaubt aber trotz des Ergebnisses bin ich mit dem Spiel gar nicht so unzufrieden. Die Moral hat auf jeden Fall gepasst, schließlich haben wir die komplette zweite Halbzeit mit einem Mann weniger agieren müssen und dabei auch noch zwei Elfmeter vergeben. Am Ausgang hätte das zwar nichts geändert aber der Auftritt hat mich trotzdem stolz gemacht."

Post SV bleibt die defensivschwächste Mannschaft der Wiener Stadtliga. Das Heimteam belegt mit 14 Punkten den 16. Tabellenplatz. Mit erschreckenden 69 Gegentoren stellt Post SV Wien die schlechteste Abwehr der Liga. Post SV kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 17 summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Post SV Wien die dritte Pleite am Stück.

Schwechat hat nach dem souveränen Erfolg über Post SV weiter die dritte Tabellenposition inne. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SV Schwechat ist die funktionierende Defensive, die erst 24 Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg baute SV Schwechat die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Schwechat 16 Siege, fünf Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Post SV Wien ist auf gegnerischer Anlage SV Wienerberg 1921 (Samstag, 15:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Schwechat mit SV Donau (18:30 Uhr).

Wiener Stadtliga: Post SV Wien – SV Schwechat, 1:6 (0:3)

90 Sesim Oh 1:6

80 Badr Soliman 1:5

75 Marcel Vittner 0:5

57 Oliver Wieneritsch 0:4

46 Oliver Wieneritsch 0:3

21 Oliver Wieneritsch 0:2

12 Manuel Cerba 0:1

