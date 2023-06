Klare Sache - Stadlau besiegt SV Donau!

Details Sonntag, 11. Juni 2023 20:17

"Alles in allem kann man von einem durchaus verdienten Sieg sprechen." Stefan Horniatschek, Trainer des FC Stadlau, war beim 3:0-Sieg seiner Mannschaft gegen den SV Donau vor allem mit Halbzeit zwei sehr zufrieden. In dieser trafen seine Jungs gleich dreimal.

Hausherren spielbestimmend

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Zuvor waren die Gastgeber das klar spielbestimmende Team, verabsäumten es aber Chancen herauszuspielen und diese zu verwerten. Das sollte sich in Halbzeit zwei dann ändern.

Dominanz in Tore umgemünzt

Gabriel Bayer brachte SV Donau in der 50. Minute ins Hintertreffen. Nach einer super Aktion über Dominik Eichinger und Bayer, vollendete Zweiterer sehenswert. Danach kamen die Gäste aufgrund von Unordnung in der Stadlauer Hintermannschaft zur einen oder anderen Halbchance, wirklich zwingend war man aber nicht. Im Gegenteil: Stadlau baute seinen Vorsprung aus. Christian Libic beseitigte mit seinen Toren, jeweils nach Eckbällen, (72./76.) die letzten Zweifel am Sieg von FC Stadlau. Am Ende stand der Gastgeber als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

Stefan Horniatschek (Trainer FC Stadlau):

"Alles in allem kann man von einem durchaus verdienten Sieg sprechen. Vor der Pause haben wir es verabsäumt im letzten Drittel zwingender zu werden. Nach der Pause hat das dann aber super geklappt."

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken von FC Stadlau. Auf heimischem Rasen schnitt FC Stadlau jedenfalls ziemlich schwach ab (4-4-7). Trotz des Sieges bleibt FC Stadlau auf Platz sechs. FC Stadlau ist seit drei Spielen unbezwungen.

In der Tabelle liegt SV Donau nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang.

Kommenden Freitag (18:00 Uhr) tritt FC Stadlau bei SK Slovan HAC Trachten Witzky an, einen Tag später muss SV Donau seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen Post SV Wien erledigen.

Wiener Stadtliga: FC Stadlau – SV Donau, 3:0 (0:0)

76 Christian Libic 3:0

72 Christian Libic 2:0

50 Gabriel Bayer 1:0

