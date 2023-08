SV Donau entführt drei Punkte von Hellas Kagran [Video]

Details Sonntag, 27. August 2023 13:28

Vor heimischer Kulisse traf der FC Hellas Kagran in der 2. Runde der Wiener Stadtliga auf den SV Donau. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams endete mit 2:1 zugunsten von FC Hellas Kagran. Dieses Mal mussten sich die Donaustädter aber geschlagen geben, und zwar mit 1:3. Dabei führten die Gastgeber zunächst mit 1:0, gaben das Spiel aber aus der Hand.

FC Hellas Kagran mit dem besseren Start

In den ersten Minuten kommt FC Hellas Kagran gefährlich nahe an den Strafraum des Gegners heran und kann das auch sogleich in einen zählbaren Torerfolg ummünzen. Nuh Nazli versenkt nach 3 Minuten den Ball im gegnerischen Tor zum 1:0 - sein scharfer Schuss passt punktgenaus ins Eck. SV Donau lässt sich aber vom frühen Gegentreffer nicht beeindrucken und sucht wieder rasch den Weg nach vorne. Der Ausgleich lässt daraus resultierend nicht lange auf sich warten. In Minute 10 setzt sich Emre Avci durch und kann sich nach einem schönen Pass in den Raum als Torschütze zum 1:1 feiern lassen. Emre Avci trifft in der 30. Minute zum 2:1 für SV Donau und lässt die Zuschauer jubeln - er ist nach einem Stanglpass zur Stelle. Damit haben die Gäste das Spiel gedreht. Man hat dann noch Glück, als Hellas Kagran nur die Stange trifft. In weiterer Folge macht der Schiedsrichter einen Schlussstrich unter die erste Halbzeit und schickt die Kicker in ihre Kabinen.

Entscheidung fällt

In der zweiten Halbzeit startet Donau gut und nimmt den Schwung vom Ende der zweiten Halbzeit mit. Eddi Jusic nützt in Minute 55 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertet zum 1:3. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Heimischen geben zwar nicht auf, doch gegen die Gäste ist heute kein Kraut gewachsen. In der zweiten Halbzeit griff der Unparteiische insgesamt vier Mal zum gelben Karton (Anil Celik 93.; Dino Halilovic 87.; Anes Avdovic 84.; Andrej Vukovic 67.) Danach pfeift der Unparteiische das Spiel ab und SV Donau darf sich über drei Punkte im Auswärtsspiel freuen.

Kristian Fitzbauer (Trainer Hellas Kagran): "Ich denke von den Chancen her gerade in der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel. Meine Mannschaft hat eine gute Reaktion nach der letzten Woche gezeigt - Ich gratuliere aber Donau zu den drei Punkten."

