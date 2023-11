Nach Rückstand: SV Wienerberg überrollt SV Donau [Video]

Details Samstag, 04. November 2023 19:44

Mit einem enttäuschenden 1:5 unterlag SV Donau gegen SV Wienerberg 1921. SV Wienerberg hat mit dem Sieg über SV Donau einen Coup gelandet. Dabei lagen die Wienerberger zunächst mit 0:1 zurück, drehten aber vor allem im zweiten Durchgang so richtig auf.

Führung für Donau

Dabei beginnt das Spiel ganz nach Wunsch der Gäste. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jores Boguo sein Team in der 27. Minute - nach einem schönen Angriff. Wer glaubte, SV Wienerberg 1921 sei geschockt, irrte. Hüttmair machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (33.) - nach einem Angriff über die linke Seite zieht er zur Mitte und trifft mit einem satten Schuss. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

<video controls poster="/wien/https://static.ligaportal.at/videos/wien/2023/2023-11-04-wienerberg-donau.png" style="width:100%;max-width:640px;max-height:100%;margin:0 auto;display:block;height:auto;" width="640" height="368"><source src="/wien/https://static.ligaportal.at/videos/wien/2023/2023-11-04-wienerberg-donau.mp4" /></video>

Wienerberg dreht auf

Nur eine Minute nach Wiederbeginn erzielte SV Wienerberg die 2:1-Führung. Paul Semrau erhöhte für die Gastgeber auf 3:1 (58.). Für klare Verhältnisse sorgte SV Wienerberg, indem man das 4:1 markierte (88.). Kurz darauf traf SV Wienerberg 1921 in der Nachspielzeit zum 5:1 (93.). Letztlich feierte SV Wienerberg gegen SV Donau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

SV Wienerberg 1921 bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem 14. Platz. SV Wienerberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. SV Wienerberg 1921 erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt SV Donau den sechsten Platz in der Tabelle ein. Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. SV Donau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt SV Wienerberg bei SK Slovan HAC Trachten Witzky an, während SV Donau zwei Tage zuvor FC Stadlau empfängt.

Wiener Stadtliga: SV Wienerberg 1921 – SV Donau, 5:1 (1:1)

93 Florian Schöberl 5:1

88 Jan Mülner 4:1

58 Paul Semrau 3:1

56 Christoph Hüttmair 2:1

33 Christoph Hüttmair 1:1

27 Jores Boguo 0:1

