Red Star Penzing verliert Spitzenspiel beim FC Stadlau

Details Sonntag, 05. November 2023 21:12

Eine weitere spannende Begegnung ergeignte sich am vergangenen Wochenende, als der FC Stadlau zu Hause den SC Red Star Penzing empfing. Die Gäste stehen vor der Partie auf Platz fünf, während die Hausherren mit nur zwei Punkten Abstand auf Platz sieben lauern und bei einem Erfolg vorbeiziehen könnten. Das Spiel vor knapp 50 Zuschauern leitete der Schiedsrichter Patrick Koscielnicki, welcher pünkltlich um 14 Uhr anpfiff.

Die Gastgeber legten sofort eine beachtliche Anfangsphase hin, ohne eine Sekunde zu zögern spielte man mutig auf. Die Gäste anfangs noch etwas unkonzentriert und nicht konkret genug, um den nötigen Widerstand zu bieten. Sofort wurde man auch bestraft, ein indiviudeller Fehler in der Hintermannschaft brachte den FC Stadlau mit 1:0 in Führung. Nach knapp 15 Minuten war auch Penzing endlich im Spiel und kam in die gewohnten Abläufe. So konnte man auch in der 23. Spielminute durch Lukas Sonvilla den Ausgleich erzielen. Ein klassischer Steckpass war das Mittel zum Erfolg. Bis zu Halbzeit war es dann nur noch ein hin und her, ohne Erfolge auf beiden Seiten. Mit dem Unentschieden ging es dann voerst mal in die Pause

Stadlau schnappt sich drei Punkte

Nicht einmal drei Minuten waren gespielt und erneut waren die Gäste nicht ganz bei de Sache. Ein erneuter individueller Fehler führt zu einem Ballverlust. Stadlau nutzte diese Möglichkeit sofort, man verlagerte den Ball nach außen und spielte eine Flanke ins Zentrum. Haris Harba stand genau richtig und köpfte dankend ein. Damit wieder Stadlau in Führung. Kurz vor Schluss kam noch einmal große Aufregung ins Spiel als es eine stritige Situation im Sechzehner gab, der Pfiff für Red Star blieb aber aus und Stadlau fährt einen Sieg ein.

Stimme zum Spiel

Lukas Hintersteiner (Trainer SC Red Star Penzing)

„Spielerisch bin ich mit der Leistung über weite Strecken zufrieden, zwei unnötige Eigenfehler haben uns jedoch einen Punktgewinn gekostet. Ein Remis wäre auf alle Fälle gerecht gewesen.“

Mit diesem Sieg zog FC Stadlau am Gast vorbei auf Platz drei. SC Red Star Penzing fiel auf die vierte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Nächster Prüfstein für FC Stadlau ist SV Donau (Freitag, 18:30 Uhr). Red Star Penzing misst sich am selben Tag mit ASV 13 (18:00 Uhr).

Wiener Stadtliga: FC Stadlau – SC Red Star Penzing, 2:1 (1:1)

48 Haris Harba 2:1

23 Lukas Sonvilla 1:1

4 Dominik Eichinger 1:0

