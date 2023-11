Fußball-Krimi: Dinamo Helfort setzt sich in letzter Sekunde gegen 1980 Wien durch

Am vergangenen Wochenende ereignete sich in der Wiener Stadtliga ein wahres Topspiel, für das sich 250 Zuschauer am Helfort-Platz einfanden. Denn Dinamo Helfort, der aktuell Tabellen zweit platzierte (punktegleich) empfing den viert platzierten, den FC 1980 Wien. Obwohl nur der SK Slovan HAC die beiden Mannschaften trennt sind es doch ganze zehn Punkte die dazwischen liegen. Helfort braucht die Punkte um an Mauer dran zu bleiben, weil das direkt Duell verloren ging und 1980 wäre durch einen Sieg gleich dritter Platz.

Zunächst lief auch alles nach plan für die Gäste aus Oberlaa. Helfort anfangs mit einer guten Chance, doch direkt im Gegenzug gab es in Minute drei einen Elfmeter. Hasan Apadyn behielt die Nerven und gegen die meisten Erwartungen war 1980 Wien in Führung. Bis zu Halbzeit war es dann eine wahre Abwehrschlacht. Helfort hier und da gefährlich, bringt den Ball aber nicht über die Linie. Die Gäste standen hinten auch großteils kompakt und sicher und konnten dadurch oft den Spielfluss unterbrechen. Man brachte sogar die Führung in die Pause, zu erwähnen ist auch eine gute Leistung vom 1980 Wien Schlussmann.

Helfort dreht in letzter Sekunde

Dinamo war jetzt gezwungen mehr zu machen, gleich mehrere Offensivmänner wurden dafür eingesetzt und sorgten für viel Unruhe. Zum Beginn der Schlussviertelstunde war dann soweit, Besnik Mala glich in der 76. Spielminute. Bis zum Schluss blieb man dran und belohnte sich auch, eine Minute vor Abfiff drückte Zlatan Sibcic den Ball über die Linie und brachte seine Mannschaft zum jubeln. Damit kommt Dinamo nochmal mit einem kleinen Schock davon und ist weiterhin auf Erfolgskurs.

Stimme zum Spiel

Stefan Coric (Trainer Dinamo Helfort)

„Ich wusste schon davor, dass es hier eine schwierige Aufgabe wird. Der Platz war auch sehr tief und der Elfmeter spielte uns auch nicht in die Karten. Am Ende des Tages bin ich froh darüber, dass wir uns noch gefangen haben und diese wichtigen Punkte mitgenommen haben.“