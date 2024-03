SV Donau schießt Hellas Kagran weiter in den Tabellenkeller

Details Samstag, 09. März 2024 17:20

In der 17. Runde der Wiener Stadtliga ist der Vorletzte der Tabelle Hellas Kagran zu Gast beim SV Donau. Nachdem sich die Mannschaft von SV Donau bereits in der Hinrunde mit 3:1 durchsetzen konnten, fahren sie auch in der Rückrunde gegen Hellas Kagran einen souveränen Sieg ein! Die Mannschaft von Hellas Kagran kam nach dem wichtigen Sieg letzte Woche gegen Red Star Penzing mit breiter Brust zum SV Donau. Trotz dem Motivationsschub und Kampfgeist reicht es für den Vorletzten der Tabelle nicht für einen Punktgewinn! Der SV Donau springt mit dem 5:1 Erfolg vorübergehend auf Tabellenplatz sechs und ist sehr zufrieden mit der heutigen Leistung.

Starke Leistung bringt drei Punkte mit sich

"Wir haben diese Partie von Anfang an dominiert und haben verdient mit 5:1 gewonnen", berichtet Trainer Nermin Jusic. "Wir haben sehr viele Chancen gehabt und haben auch einige nicht verwertet. Die Mannschaft hat sich in jeden Ball hineingeworfen und wir sind sehr zufrieden mit der Leistung", fügte Jusic hinzu. "Wir sind nach der Niederlage letzte Woche sehr aggressiv gegen den Ball gegangen und waren in jedem Zweikampf sehr bissig. "Durch den Sieg wollen wir weiter nach oben und unter die Top 4 am Ende der Saison kommen, um zu zeigen, dass wir nächstes Jahr um den Aufstieg mitspielen werden. Wichtig für uns ist auch noch der Cup, da wir planen dieses Jahr den Cup zu gewinnen bzw. zumindest ins Finale zu kommen", erklärte Trainer Jusic. "Wir werden am Mittwoch mit unserem Stammspielern auflaufen, um im Cup auch alles zu geben und diesen auch gewinnen zu können! Die Saison ist natürlich auch wichtig, aber das Hauptaugenmerk liegt am Cup", fügte Trainer Jusic hinzu.

SV Donau wieder auf der Siegerstraße

Der SV Donau gewinnt das Heimspiel gegen Hellas Kagran mit 5:1 und schießt sich den Frust von der letzten Runde von der Seele. Hellas Kagran ist somit weiter tief im Tabellenkeller und hat nur noch Konkurrenten ASV 13 hinter sich. Nachdem die Mannscahft vom SV Donau in Minute acht durch Eddi Jusic in Führung gingen gelangt Hellas Kagran in Spielminute 23 der vorzeitige Ausgleich. Unbeeindruckt antwortete erneut Eddi Jusic und schnürte in Minute 32 seinen Doppelpack. Nach ein paar weiteren Chancen ging es mit 2:1 in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel spielte nur noch der SV Donau. Die Mannschaft erspielte sich einige Chancen und erhöhte in Minute 55 auf 3:1. Noch nicht genug hatte Eddi Jusic und erzielte die Entscheidung mit einem lupenreinen Hatrick in Minute 62. Danach schlief die Partie etwas ein und erst in der Nachspielzeit erzielte der SV Donau das 5:1 und fixierte somit den Endstand. Nach dem Sieg gegen Red Star Penzing vergangene Woche ist es ein kleiner Schock für Hellas Kagran und die Mannschaft versucht kommende Woche gegen Slovan HAC zu punkten, um nicht zu weit nach unten abzurutschen. Für den SV Donau geht es nächste Woche gegen 1980 Wien ins Topspiel.

Aufstellung:

SV Donau: Anthony Alozie, Tobias Peter, Vedad Cosic, Semin Delic, Eddi Jusic (K), Marko Popovic, Andrej Vukovic, Marko Nikolic, Furkan Sezen, Philipp Straube, Erez Acikgöz



Ersatzspieler: Emre Avci, Jakov Borna Zaja, Jores Boguo, Faruk Aktura, Denis Jetishi, Aleksandar Cvetkovic



Trainer: Felix Pannosch

Hellas Kagran: Nicolas Grunt - Serkan Firat, Philipp Pohn, Fabio Revelant, Ben Schoisswohl, Christopher Schaller - Ronald Birnbauch, Simon Reisek, Nuh Nazli (K), Martin Haberleitner - Danijel Ivic



Ersatzspieler: Benjamin Michal, Emil Safer, Simon Löhlein, Vu Linh Nguyen, Daniel Bohac



Trainer: Kristian Fitzbauer

