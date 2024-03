FC Stadlau siegt souverän gegen den 1. Simmeringer SC

Details Samstag, 09. März 2024 17:59

In der 17. Runde der Wiener Stadtliga ist der 1. Simmeringer SC zu Gast beim FC Stadlau. Nachdem sich der FC Stadlau in der Hinrunde mit 2:1 durchsetzen konnte, reicht es auch diesmal für drei Punkte. Der FC Stadlau bezwingt den 1. Simmeringer SC souverän mit !!!! und überholt vorübergehend Red Star Penzing. Nachdem der FC Stadlau gegen 1980 Wien keine Punkte einfahren konnte, sind sie daheim erfolgreich und sacken drei wichtige Punkte ein. Für die Mannschaft vom 1. Simmeringer SC bleibt weiterhin die Frage offen, wann man den nächsten Dreier einfahren kann und sich in der Tabelle von den gefährlichen Plätzen abheben kann!

Bis zum Schluss gekämpft

"Wir waren über das ganze Spiel gesehen die bessere Mannschaft, aber das 0:0 zur Pause ging in Ordnung", erklärte Sportlicher Leiter Oliver Oberhammer. "Durch das 1:0 gingen wir etwas runter vom Gas und die Mannschaft aus Simmering spielte etwas aggressiver! Nach dem 2:0 war der Sack dann zu und wir spielten den Sieg sicher zu Ende", fügte Oberhammer hinzu. "Wir sind sehr zufrieden mit der heutigen Leistung und wollen diese auch beibehalten! Unser Fokus liegt natürlich noch immer auf der Spielerentwicklung, da wir auch heute mit sehr vielen jungen Spielern aufgelaufen sind", erklärte Oberhammer. "Nächste Woche gegen Schwechat wird ebenso keine leichte Partie, aber ich denke, dass man keinen Gegner unterschätzen darf. Wir werden uns auf nächste Woche gut vorbereiten und planen weitere Punkte auswärts einzusacken", fügte Sportlicher Leiter Oberhammer hinzu.

Knapper Sieg reicht für drei Punkte

Es war eine fast einseitige Partie und die Mannschaft vom 1. Simmeringer SC erspielte sich wenige Chancen. Die Hausherren von Stadlau spielten sehr tollen Kombinationsfußball und zeigten ihre individuelle Stärke. Nachdem vor der Pause keine Treffer erzielt wurden und beide Torhüter ihren Kasten sauber hielten ging es mit 0:0 in die Kabine. Nach der Pause erhöhte die Mannschaft von Stadlau weiter den Druck nach vorne und erspielten sich weitere Chancen, ehe die 1:0 Führung in Minute 56. erzielt wurde. Nach dem Tor schlief die Partie etwas ein und die Stadlauer gingen etwas vom Gas. Es gab weiterhin eine Vielzahl von Chancen für die starken Hausherren, aber auch die Mannschaft vom 1. Simmeringer SC kam zur ein oder anderen Torchance. Allerdings blieben alle Chancen ungenutzt und der Endstand war 1:0. Für die Simmeringer heißt es weiterhin kämpfen, um nicht zu nah an ASV 13 zu kommen und um einen möglichen Abstieg zu verhindern. Nächste Woche wartet auf die Mannschaft vom 1. Simmeringer SC mit Red Star Penzing keine unmögliche Aufgabe, um ein paar Punkte zu sammeln. Der FC Stadlau ist nächste Woche zu Gast beim SV Schwechat.

Aufstellung:

FC Stadlau: Aleksandar Mirkovic, Christian Libic, Philipp Engleithner, Lukasz Bogajewski, Dominik Eichinger (K), Noah Batinic, David Obradovic, Fedi Houidi, Julian Gollner, Krystian Gora, Yannick Hafner



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Julian Lakits, Daniel Radosavlevic, Oliver Gujic, Vladyslav Kolesnykov, Kim Bröckl



Trainer: Stefan Horniatschek

1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Luka Savic, Florian Himler, Julian Hirschbeck, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski, Marcel Brunner, Santiago Gans Lombas, Peter Safranek, Philipp Hauser, Youssef Ahmad



Ersatzspieler: Uros Jovanovic, Luca Binder, Karol Ogorzalek, Anel Husejnovic, Alexander Ruttinger



Trainer: Rene Hieblinger

Details

