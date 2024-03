WAF pinova hält Gerasdorf Stammersdorf auf Distanz

Details Sonntag, 10. März 2024 19:47

1:1 hieß es nach dem Spiel von WAF pinova Telekom gegen Gerasdorf. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel hatte SV Gerasdorf Stammersdorf knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen. WAF hält den Gegner damit weiter auf Distanz, denn man hat zwei Punkte mehr auf dem Konto,

Intensives Spiel

Das Spiel ist von Beginn an intensiv geführt. Die Mannschaften schenken sich nichts. Die erste gute Chance hat WAF: Super Hereingabe von links, Strohmayer mit dem Abschluss am langen Eck, Grigoryan kann abwehren, den Nachschuss knallt Strohmayer unter die Latte, der Treffer wird aber wegen eines Fouls nicht gegeben. Dann führen die Gäste, Murat Bora tankt sich in der Mitte durch und steht dann alleine vor dem gegnerischen Torwart. Im eins gegen eins lässt er diesem keine Chance. Die Heimischen schlagen aber noch vor der Pause zurück. Nach einer flachen Ecke von rechts schießt ein Angreifer am kurzen Eck stehend an die Stange, der Ball prallt ins Zentrum, wo Marincheshki abstaubt. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Keine Tore

Im zweiten Durchgang ist der Gastgeber dominant. Dieser ist dann auch noch einen Mann mehr, nachdem Stefan Trajilovic vom Unparteiischen mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde(73.). Trotz Überzahl und trotz einiger Chancen gelingt WAF kein Treffer mehr. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Sechs Siege, zwei Remis und neun Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. WAF pinova überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Wo bei Gerasdorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 19 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Seit vier Spielen wartet SV Gerasdorf Stammersdorf schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Mit diesem Unentschieden verpasste Gerasdorf die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Gerasdorf Stammersdorf den neunten Platz.

WAF pinova Telekom tritt am Samstag, den 16.03.2024, um 14:00 Uhr, bei Sportunion Mauer an. Einen Tag später (10:30 Uhr) empfängt SV Gerasdorf Stammersdorf SC Mannswörth.

Stimme zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Aufgrund der zweiten Halbzeit sind es zwei verlorene Punkte, wir müssen das Remis aber hinnehmen. Und wir schauen schon wieder auf das nächste Spiel, wo es wieder eine starke Leistung braucht, um zu bestehen."

Aufstellungen:

WAF pinova Telekom: Hadi Mazidi - Aldin Ibrahimovic, Erik Schütze, Aleksandar Skrbic (K), Noah Schindler, Thomas Berger - Marcel Strohmayer, Julian Tunjic, Leon Lux, Nico Schrammel - Georgi Marincheshki



Ersatzspieler: Radu Petre, Christoph Schiller, El Sayed Hayan, Taeu Chang, Patrick Schwingenschlögl, Florian Martini



Trainer: Christian Schweigler

SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, Stefan Trajilovic, Alen Colic, Andreas Hauser, Lukas Halper, Ahmet Babadostu, Murat Bora, Daniel Plank (K), Julian Burisic, Jan Stärker, Marcel Friedlmayer



Ersatzspieler: Raphael Rusek, Luis Csapak, Connor Dostal, Bernhard Ebinger, Mohssine Schwarzinger



Trainer: Jürgen Halper

Wiener Stadtliga: WAF pinova Telekom – SV Gerasdorf Stammersdorf, 1:1 (1:1)

47 Georgi Marincheshki 1:1

22 Murat Bora 0:1

Details

