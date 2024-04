Hellas Kagran schlägt 1. Simmeringer SC in irrer Schlussphase

Details Samstag, 13. April 2024 21:54

"Der Sieg geht aus meiner Sicht absolut in Ordnung, wenngleich er aufgrund des späten Treffers natürlich auch glücklich war. Das Glück haben wir aber erzwungen", war sich Mario Fürthaler nach dem 3:2-Sieg seines FC Hellas Kagran gegen den 1. Simmeringer SC sicher. Dass man dabei eine scheinbar sichere 2:0-Führung nach Durchgang eins, nach der Pause noch aus der Hand gab, konnte er da leicht verkraften.

Hausherren am Drücker

Vor 100 Zuschauern stellte Daniel Bohac schon früh das 1:0 für Hellas Kagran sicher (8.). Danach hätten die Gastgeber das nächste Tor nachlegen können, vergaben aber gute Chancen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug man aber doch noch einmal zu. Yannic Mattes erhöhte auf 2:0 und brachte damit eine vermeintliche Vorentscheidung. Mit der Führung für Hellas K. ging es in die Kabine.

Simmering kommt zurück

"Nach der Pause hat Simmering mit dem Rückstand natürlich alles versucht und wollte ein schnelles Tor machen", sah Fürthaler aggressive Gäste. Ein Tor gelang ihnen, wenngleich nicht früh, brachte es aber trotzdem eine spannende Schlussphase. Florian Himler versenkte den Ball in der 70. Minute im Netz von FC Hellas Kagran.

Irre Schlussminuten

Von da an drückten die Gäste auf den Ausgleich und der sollte ihnen tatsächlich noch gelingen. In der 92. Minute gelang 1. Simmeringer SC, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Christian Berger. Doch damit war das Spiel noch nicht vorbei, denn die Hausherren schlugen kurz vor Abpfiff tatsächlich noch einmal zu. Nach einem Eckball köpfte Christopher Schaller den viel umjubelten Siegestreffer der Kagraner (90.+4).

Mario Fürthaler: "Der Sieg geht aus meiner Sicht absolut in Ordnung, wenngleich er aufgrund des späten Treffers natürlich auch glücklich war. Das Glück haben wir aber erzwungen. Es spricht für die Moral der Mannschaft, dass sie so spät dann trotz vergebener 2:0-Führung noch den Sieg einpacken konnte."

Hellas K. tritt kommenden Freitag, um 18:30 Uhr, bei SV Schwechat an. Einen Tag später empfängt 1. Simmeringer SC FC 1980 Wien.

Hellas Kagran: Nicolas Grunt - Serkan Firat, Simon Löhlein, Fabio Revelant, Ben Schoisswohl, Christopher Schaller - Simon Reisek, Yannic Mattes, Nuh Nazli (K), Martin Haberleitner - Daniel Bohac



Ersatzspieler: Benjamin Michal, Philipp Pohn, Ronald Birnbauch, Oliver Bauregger, Danijel Ivic



Trainer: Mario Fürthaler

1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Luca Binder, Lukas Kalser, Florian Himler, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski, Michael Ried, Santiago Gans Lombas, Peter Safranek, Philipp Hauser, Christian Berger



Ersatzspieler: Uros Jovanovic, Karol Ogorzalek, Marcel Brunner, Youssef Ahmad, Michal Vlcek, Alexander Ruttinger



Trainer: Rene Hieblinger

Wiener Stadtliga: FC Hellas Kagran – 1. Simmeringer SC, 3:2 (2:0)

94 Christopher Schaller 3:2

92 Christian Berger 2:2

70 Florian Himler 2:1

45 Yannic Mattes 2:0

8 Daniel Bohac 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.