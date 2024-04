Gerasdorf Stammersdorf feiert "Überraschungdreier" bei Red Star Penzing

Details Sonntag, 14. April 2024 08:49

"Es war auch für uns natürlich ein Sieg an den wir geglaubt haben, von dem man aber grundsätzlich nicht fix ausgehen kann", war Johann Radits nach dem 3:2 bei SC Red Star Penzing begeistert und zufrieden. Überragender Mann der Gäste war Daniel Plank, der mit einem Doppelpack (10.,56.) maßgeblichen Anteil am Überraschungssieg hatte.

Plank-Freistoß bringt Führung

"Wir haben eigentlich von Anfang an gut gepresst, was sich am Ende wohl als Schlüssel zum Erfolg herausgestellt hat", gefiel Radits das Auftreten seiner Mannschaft von Beginn an. Man kontrollierte das Geschehen und konnte sich früh über den Führungstreffer freuen. Daniel Plank zirkelte einen Freistoß perfekt ins Kreuzeck und zeigte sich für so für das 1:0 verantwortlich (11.). Kurz danach knallte es wieder aus Richtung des Penzing-Tors, diesmal ging der Ball aber nur an die Stange. Die favorisierten Gastgeber hatten selber kaum bis keine Möglichkeiten, hatten Glück nicht höher in Rückstand zu sein.

Spannung bis zum Schluss

Kurz nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Plank-Traumtreffer. Der Stürmer schnürte mit seinem zweiten Treffer, einem herrlichen Weitschuss, einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (56.). Doch Red Star kam zurück, Deniz Obradovic verkürzte für Red Star Penzing nach Stanglpass aus kurzer Distanz auf 1:2 (65.). "Dann ist der Druck natürlich wieder gewachsen aber wir haben super reagiert." In der 73. Minute erhöhte Alen Colic auf 3:1 für SV Gerasdorf Stammersdorf. Das 2:3 von RS Penzing durch Eghosa Osarodion änderte dann nur mehr etwas am Spielstand, nicht jedoch am Ausgang der Partie (90.).

Johann Radits: "Es war auch für uns natürlich ein Sieg an den wir geglaubt haben, von dem man aber grundsätzlich nicht fix ausgehen kann. Wir haben eigentlich von Anfang an gut gepresst, was sich am Ende wohl als Schlüssel zum Erfolg herausgestellt hat. Durch die vielen Ausfälle haben sich auch unsere Jungen heute beweisen können."

Am kommenden Samstag tritt RS Penzing bei Sportunion Mauer an, während Gerasdorf einen Tag zuvor SV Donau empfängt.

Red Star Penzing: Christoph Jakl (K) - Maximilian Eksler, Colin Eteleng, Leon Shaini, Eghosa Osarodion - Lukas Sonvilla, Luca Kreuzer, Adam Lukowski, Noah Eliott Tarrab Maslaton, Philipp Königstein - Roman Sturzeis



Ersatzspieler: Marc Baloun, Thomas Tammer, Vinzenz Zitny, Deniz Obradovic, Sebastian Hosiner, Tobias Steiner



Trainer: Mag. Lukas Hintersteiner

SV Gerasdorf Stammersdorf: Mark Grigoryan, Stefan Trajilovic, David Hochreiter, Alen Colic, Andreas Hauser, Davor Tadijanovic, Connor Dostal, Ahmet Babadostu, Bernhard Ebinger (K), Daniel Plank, Marcel Friedlmayer



Ersatzspieler: Raphael Rusek, Luis Csapak, Lukas Halper, Karim Schneider, Kornelius Hess, Noah Schimek



Trainer: Jürgen Halper

Wiener Stadtliga: SC Red Star Penzing – SV Gerasdorf Stammersdorf, 2:3 (0:1)

90 Eghosa Osarodion 2:3

73 Alen Colic 1:3

65 Deniz Obradovic 1:2

53 Daniel Plank 0:2

11 Daniel Plank 0:1

