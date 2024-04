14 Partien ohne Niederlage: Sportunion Mauer schlägt FC Stadlau

Details Sonntag, 14. April 2024 19:57

Mit FC Stadlau und Sportunion Mauer trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für FC Stadlau schien Sportunion Mauer aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Sportunion Mauer wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte der Gast mit 1:0 gewonnen.





Keine Treffer

Schon im ersten Durchgang ist es eine durchaus muntere Partie, die dem Publikum geboten wird. Stadlau spielt auch mutig nach vorne, versteckt sich vor dem Tabellenführer nicht. Man hat auch Halbchancen, für Tore reicht es aber nicht. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Mauer legt vor

Marco Elbl markierte vor 150 Zuschauern schließlich die Führung für Sportunion Mauer (62.) - schöner Schuss ins Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus vorerst aber nichts wird. Erst in der Schlussphase macht der Leader alles klar. In Minute 88 bejubelte der Spitzenreiter das 2:0. Alexander Frank war es, der kurz vor Ultimo das 3:0 besorgte und Sportunion Mauer inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (89.). Am Schluss gewann Sportunion Mauer gegen FC Stadlau.

Die Trendkurve von FC Stadlau geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang acht, mittlerweile hat man Platz vier der Rückrundentabelle inne. Trotz der Niederlage fielen die Gastgeber in der Tabelle nicht zurück und bleiben damit auf Platz vier. FC Stadlau verbuchte insgesamt elf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Sportunion Mauer 56 Zähler zu Buche. An Sportunion Mauer gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst fünfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Wiener Stadtliga. 14 Spiele ist es her, dass Sportunion Mauer zuletzt eine Niederlage kassierte.

Nächster Prüfstein für FC Stadlau ist SV Dinamo Helfort 15 (Samstag, 12:00 Uhr). Sportunion Mauer misst sich am selben Tag mit SC Red Star Penzing (14:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Ken Pokorny (Sportlicher Leiter Mauer): "Natürlich sind wir mit dem Sieg sehr zufrieden. Die Burschen haben das gut gemacht und auch verdient gewonnen. Vielleicht war der Sieg am Ende dann um ein Tor zu hoch. Wir nehmen die drei Punkte natürlich gerne mit."

Aufstellungen:

FC Stadlau: Aleksandar Mirkovic, Gabriel Bayer (K), Christian Libic, Philipp Engleithner, Lukasz Bogajewski, Antonio Stojimenov, Dominik Eichinger, David Obradovic, Fedi Houidi, Krystian Gora, Yannick Hafner



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Daniel Radosavlevic, Oliver Gujic, Kim Bröckl, Julian Gollner, Edin Alihodzic



Trainer: Stefan Horniatschek

Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia - Predrag Ilic, Tobias Kerschl, Stefan Brunner - Nikola Ivic, Felix Langbrucker (K), Thomas Komornyik, Lucas De Giacomo - Marco Elbl, Alexander Frank, Victor Quesada Hentschel



Ersatzspieler: Mak Bosnic, Julian Opetnik, Lukas Hauer, Luca Ruiss, Balazs Szebenyi, Marco Heiter



Trainer: MSc Christoph Knirsch

Wiener Stadtliga: FC Stadlau – Sportunion Mauer, 0:3 (0:0)

89 Alexander Frank 0:3

88 Julian Opetnik 0:2

62 Marco Elbl 0:1

Details

