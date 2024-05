Spektakuläre Aufholfjagd: SV Donau gibt 3:0-Führung gegen ASV 13 aus der Hand

Details Freitag, 17. Mai 2024 07:52

In einem dramatischen Spiel der Wiener Stadtliga gelang dem Tabellenletzten ASV 13 gegen SV Donau eine unglaubliche Aufholjagd. Die Mannschaft von Trainer Mario Sonnleitner lag nach 68 Minuten mit 0:3 in Rückstand und wenig deutete da noch auf Zählbares hin. Doch in den letzten 20 Minuten, feierten die Hausherren, auch etwas begünstigt durch einen Ausschluss bei den Gästen, ein irres Comeback. Das Spiel war geprägt von intensiven Momenten und zeigte den unermüdlichen Kampfgeist beider Teams. "Die Rote Karte war das Momentum für ASV 13 war der Knackpunkt in der Partie", war Donau-Trainer Felix Pannosch nach dem Remis nicht zufrieden.

Früher Vorsprung für SV Donau

Das Spiel begann dynamisch mit einem schnellen Tor durch Andrej Vukovic in der 6. Minute, der den SV Donau nach einer starken Kombination über die Seite mit einem schönen Schuss im Sechzehner in Führung brachte. Die Gäste dominierten die ersten Minuten und baute ihren Vorsprung durch ein weiteres Tor, diesmal von Semin Delic der nach einem Stangelpass zum 2:0 traf, aus (14.). Dieser frühe Vorsprung setzte die das Tabellenschlusslicht unter Druck, die trotz guter Ansätze keinen Weg durch die starke Verteidigung der Donau fanden. Dabei nahm man sich viel vor, setzte die Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg auf die vier anstehenden Heimspiele in den letzten fünf Meisterschaftsrunden.

ASV 13 gelangen zwar immer wieder Nadelstiche, Zählbares schaute dabei aber nicht heraus. Bis zur Pause blieb es beim 2:0 für den SV Donau, was die Hietzinger vor eine große Herausforderung stellte.

3:0 - alles entschieden?

Die zweite Halbzeit begann ähnlich energisch wie die erste, und der SV Donau schien das Spiel mit einem weiteren Tor durch Ensar Muminovic in der 68. Minute anch einer schönen Kombination über den Flügel bereits entschieden zu haben.

Irres Comeback

Doch die Hietzinger zeigten ihre Entschlossenheit, Noah Rossler versenkte einen Freistoß herrlich zum Anschlusstreffer (71.) - der Startschuss zu einer verrückten Aufholjagd. Denn jetzt hatten die Hausherren das Momentum auf ihrer Seite.

In dieser dramatischen Wendung erhielt Mateo Sarac vom SV Donau in der 82. Minute nach einer Tätlichkeit auch noch die Rote Karte, was die Gäste in eine noch schwierigere Lage brachte. Rossler erzielte das 2:3 nach fälligem Elfmeter (84.). Als die reguläre Spielzeit sich dem Ende neigte, wurde es für die Fans beider Teams nervenaufreibend. In der 90. Minute gelang Rossler mit seinem dritten Tor des Abends der Ausgleich zum 3:3.

Der ASV 13 Hietzing zeigte in diesem packenden Stadtliga-Spiel eine beeindruckende Moral und Kampfgeist. Ob der Punkt im Abstiegskampf aber nicht eigentlich zu wenig war, werden die Partien der direkten Konkurrenten in den kommenden Tagen zeigen.

Felix Pannosch: "Wir hatten von Haus aus schon 8 Ausfälle, das heißt es war schon schwierig überhaupt eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz zu bringen. Die Jungs haben das aber vor der Pause und lange Zeit in Halbzeit zwei gut gemacht. Der Anschlusstreffer hat das junge Team aber aus dem Konzept gebracht und dann hat sich Mateo Sarac auch noch provozieren lassen und die Rote Karte kassiert. Danach müsstest du ruhig Kopf bewahren aber das Momentum lag klar auf der Seite von ASV 13. Schade um den eigentlich schon sicheren Sieg."

ASV 13: Stefan Eberl, Julian Dorrek, Joshua Ferreira, Jakob Hauptmann (K), Din Talic, Noah Rossler, Anthony Nnadozie, Alexander Panner, Mika Friz, Jonas Gary, Mateo Stojcevic



Ersatzspieler: Koloman Koppelhuber, Niklas Radatz, Alp Kahveci, Simon Priglinger Simader, Edah Music, Severin Mijatovic



Trainer: Mario Sonnleitner

__________ SV Donau: Jakov Borna Zaja, Tobias Peter, Hussein Bazzi (K), Semin Delic, Marko Popovic, Andrej Vukovic, Jores Boguo, Emir Dzinic, Michael Rosenberger, Anes Avdovic, Erez Acikgöz



Ersatzspieler: Anthony Alozie, Faruk Aktura, Frederik Gartner, Mateo Sarac, Ensar Muminovic



Trainer: Felix Pannosch

Wiener Stadtliga: ASV 13 : SV Donau - 3:3 (0:2)

93 Noah Rossler 3:3

84 Noah Rossler 2:3

71 Noah Rossler 1:3

68 Ensar Muminovic 0:3

14 Semin Delic 0:2

6 Andrej Vukovic 0:1

