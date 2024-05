SV Donau entführt drei Punkte von SC Mannswörth

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:43

Ein dramatisches Fußballspiel ereignete sich in der Wiener Stadtliga, wo der SV Donau einen hart umkämpften 2:1 Sieg gegen den SC Mannswörth errang. Trotz eines späten Tores der Heimmannschaft, konnte Donau die Führung halten und sich wichtige drei Punkte in der 26. Runde sichern.

Früher Führungstreffer setzt SC Mannswörth unter Druck

Bereits in der 13. Minute zeigte der SV Donau seine Ambitionen, als Marko Nikolic die Gäste mit 1:0 in Führung brachte. Ein gut ausgeführter Spielzug, abgeschlossen durch eine präzise Flanke, fand Nikolic im Strafraum, der gekonnt per Kopf den Ball ins Netz setzte. Die frühe Führung gab den Gästen Auftrieb und setzte die Mannswörther unter Druck, die sich schwer taten, ins Spiel zu finden. Der SC Mannswörth versuchte, durch konstruktives Passspiel und schnelle Flügelangriffe den Ausgleich zu erzwingen, scheiterte jedoch immer wieder an der gut organisierten Abwehr der Donau.

Dzinic erhöht für Donau, Sezen hält Mannswörth im Spiel

Zu Beginn der zweiten Halbzeit baute der SV Donau die Führung aus. In der 56. Minute nutzte Emir Dzinic eine Unachtsamkeit in der Mannswörther Abwehr, um nach einem Eckball zum 2:0 zu köpfen. Dieser Treffer schien die Moral der Heimmannschaft zunächst zu schwächen, doch der SC Mannswörth zeigte Charakter. In der 65. Minute belebte Ugur Sezen die Hoffnungen der Heimmannschaft, als er nach einer schönen Einzelleistung den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Sezen dribbelte sich durch die Verteidigung und schloss gekonnt mit einem flachen Schuss ins lange Eck ab.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Angriffen des SC Mannswörth, der alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen. SV Donau verteidigte jedoch geschickt und ließ kaum klare Chancen zu. Trotz einiger spannender Momente und einer fünfminütigen Nachspielzeit konnte Mannswörth den starken Widerstand der Donau nicht überwinden.

Das Spiel endete mit einem 2:1 Sieg für die Gäste aus Donau, die mit diesem Ergebnis wichtige Punkte sammeln konnten. Der SC Mannswörth zeigte eine kämpferische Leistung, musste sich aber letztendlich den effizienteren Gästen geschlagen geben. Das intensive Spiel zeigte die Stärken und Schwächen beider Teams und sorgte bis zum Schlusspfiff für Spannung bei den Zuschauern.

Stimme zum Spiel:

Felix Pannosch (Trainer SV Donau): "Der Platz war heute durch den Regen sehr tief und es war sehr schwer für beide Mannschaften. Aufgrund der Vielzahl an klaren Chancen war der Sieg verdient. Unsere junge Truppe hat ein gutes Spiel gemacht. Mannswörth hat nach dem Anschlusstreffer nochmal alles reingehauen. Wir haben alles dagegen gehalten und den Sieg über die Zeit gebracht."

Aufstellungen:

SC Mannswörth: Can Beliktay, David Pastuovic, Akin Atmaca, Ugur Sezen, Matej Azdajic, Máté Béla, Daniel Thamer, Ayoub Ben Ammar, Daniel Meindorfer (K), Fuat Karacan, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Martin Klauninger, Fabio Pinka, Lucas Keglevits, Christian Hautzinger, Arian Omerovic, Ibrahim Haddad



Trainer: Thomas Gonda

SV Donau: Anthony Alozie, Tobias Peter, Vedad Cosic, Marko Popovic (K), Emre Avci, Marko Nikolic, Jores Boguo, Faruk Aktura, Furkan Sezen, Emir Dzinic, Erez Acikgöz



Ersatzspieler: Jakov Borna Zaja, Danis Dzukic, Michael Rosenberger, Anes Avdovic, Ensar Muminovic



Trainer: Felix Pannosch

Wiener Stadtliga: Mannswörth : SV Donau - 1:2 (0:1)

65 Ugur Sezen 1:2

56 Emir Dzinic 0:2

13 Marko Nikolic 0:1

