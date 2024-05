Auch dank Tor aus 40 Metern: Simmeringer SC schlägt Gerasdorf Stammersdorf

Details Samstag, 25. Mai 2024 10:30

Ein fesselndes Fußballspiel erlebten die Fans bei der Partie zwischen Gerasdorf Stammersdorf und dem 1. Simmeringer SC in der 26. Runde der Wiener Stadtliga. Die Gäste aus Simmering zeigten eine beeindruckende Leistung und sicherten sich mit einem 3:1 Sieg drei wichtige Punkte. Die Heimmannschaft aus Gerasdorf kämpfte tapfer, konnte jedoch die Dominanz der Simmeringer nicht brechen.

Frühe Führung durch Simmering setzt Gerasdorf unter Druck

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte Simmering seine Entschlossenheit. Schon in der 4. Minute gelang Rares Sergiu Chiorean durch einen präzisen Schuss die Führung zum 0:1 für die Simmeringer - er zieht unglaublicherweise aus mehr als 40 Metern ab und das Leder passt punktgenau. Nur eine Minute später, in der 5. Minute, baute Roman Holzgethan mit einem Schuss von der Strafraumgrenze den Vorsprung durch einen weiteren Treffer auf 0:2 aus. Diese schnellen Tore gaben den Gästen nicht nur einen psychologischen Vorteil, sondern setzten auch Gerasdorf stark unter Druck.

Trotz des frühen Rückstands versuchte Gerasdorf, ins Spiel zurückzukommen, doch die Defensivarbeit der Simmeringer ließ wenig Chancen zu. Die Gerasdorfer kämpften um jeden Ball, fanden aber selten einen Weg durch die gut organisierte Abwehr der Gäste.

Unglückliche Momente für Gerasdorf

Die zweite Halbzeit begann ohne Tore, aber mit einigen Wechseln auf Seiten der Gerasdorfer, die versuchten, frischen Wind ins Spiel zu bringen. Doch das Unglück blieb ihnen treu, als in der 67. Minute Bernhard Ebinger ein Eigentor unterlief, was den Spielstand auf 0:3 erhöhte - dem Treffer war ein Missverständnis zwischen ihm und dem Goalie vorausgegangen. Dieser Moment schien die Hoffnungen der Gerasdorfer auf eine mögliche Wende zunichte zu machen. Dann muss Goalie Jagschitz stark parieren - Plank hatte einen starken Freistoß auf das Tor gebracht.

Dennoch gab die Mannschaft nicht auf und ihre Anstrengungen wurden schließlich in der 90. Minute belohnt. Marco Radits, der erst in der 83. Minute eingewechselt wurde, erzielte den Ehrentreffer zum 1:3. Dieses Tor brachte zwar keine Punkte, aber zumindest einen positiven Abschluss für die Heimmannschaft.

Stimme zum Spiel:

Rene Hieblinger (Trainer Simmering): "Starke Defensive, kollektive Leistung und auch im Angriff entschlossen genug, um drei wichtige Punkte im Abstiegskampf aus Gerasdorf mitzunehmen. Wir bleiben weiter konzentriert und entschlossen, denn wir haben noch wichtige Aufgaben vor der Brust, die wir auch erfolgreich gestalten wollen."

Aufstellungen:

SV Gerasdorf Stammersdorf: Raphael Rusek, Stefan Trajilovic, Alen Colic, Andreas Hauser, Davor Tadijanovic, Connor Dostal, Murat Bora, Bernhard Ebinger (K), Daniel Plank, Marcel Friedlmayer, David Hochreiter



Ersatzspieler: Phillip Hanreiter, Marco Radits, Lukas Halper, Felix Brugger, Jan Stärker, Noah Schimek



Trainer: Jürgen Halper

1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Benjamin Soura, Lukas Kalser, Florian Himler, Andreas Rossak, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski, Rares Sergiu Chiorean, Santiago Gans Lombas, Philipp Hauser, Christian Berger



Ersatzspieler: Luca Binder, Michael Ried, Anel Husejnovic, Peter Safranek, Karol Ogorzalek, Alexander Ruttinger



Trainer: Rene Hieblinger

Wiener Stadtliga: Gerasdorf : Simmeringer SC - 1:3 (0:2)

90 Marco Radits 1:3

67 Eigentor durch Bernhard Ebinger 0:3

5 Roman Holzgethan 0:2

4 Rares Sergiu Chiorean 0:1

