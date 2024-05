1980 Wien verpasst Comeback bei Tabellenführer Union Mauer

Details Samstag, 25. Mai 2024 18:06

Ein intensives Stadtligaduell sahen die Zuschauer am Samstagnachmittag, als Sportunion Mauer in einer hart umkämpften Partie den FC 1980 Wien mit 2:1 bezwang. Die Partie, die in der 26. Runde der Wiener Stadtliga ausgetragen wurde, blieb bis zum Schlusspfiff spannend, mit Wendungen, die das Ergebnis bis zur letzten Minute offenhielten. Die Gäste schrammten ganz knapp an einem Zähler vorbei, holte man doch beinahe ein 0:2 auf. "Ewig schade, die Jungs hätten sich für die richtig starke Leistung definitiv belohnen können", haderte auch 1980-Coach Fadil Mulalic.

Erste Halbzeit: Ein taktisches Geplänkel

Beide Teams starteten vorsichtig in das Spiel. Die ersten 45 Minuten waren geprägt von intensiven Mittelfeldduellen und wenigen Torchancen auf beiden Seiten. Sportunion Mauer, angeführt von Kapitän Felix Langbrucker, tat sich gegen defensiv enorm stark agierende Gäste sehr schwer, Chancen herauszuspielen. Selber konnte sie aber auch nicht mehr als Nadelstiche setzen. So ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Tore und Spannung

In der zweiten Halbzeit blieb es zunächst bei dem bisherigen Spielverlauf, dann änderte sich aber das Bild. In der 69. Minute brach Nikola Ivic für die Maurer den Bann und erzielte das 1:0. Nach einem Abspielfehler der Gäste traf er zur Führung für den Tabellenführer. Nur zwei Minuten später, in der 71. Minute, baute Alexander Frank per Kopf die Führung weiter aus. Die Freude bei den Heimfans war riesig, doch die Gäste gaben sich noch nicht geschlagen.

1980 kommt auf

Der FC 1980 Wien antwortete schnell und intensivierte seine Angriffsbemühungen. Dies führte in der 75. Minute zum Anschlusstreffer durch Hasan Apaydin. Die Spannung auf dem Platz und den Rängen stieg nun merklich. 1980 drängte auf den Ausgleich, und die Maurer mussten in den letzten Minuten eine Reihe von Angriffen abwehren. In der 80. Minute hatten die Gäste die große Chance zum Ausgleich, doch ein Strafstoß von 1980-Keeper Artur Mkrtichyan, wurde von Torwart Vladyslav Chanheliia pariert.

In den Schlussminuten des Spiels schienen die Spieler von FC 1980 Wien alles nach vorne zu werfen, doch die Maurer verteidigten geschickt und ließen keine weiteren Treffer zu. Das Spiel endete mit einem knappen, aber verdienten 2:1-Sieg für die Sportunion Mauer.

Fadil Mulalic: "Die Jungs haben eine sehr gute Leistung gezeigt und hätten es sich verdient, die auch entsprechend zu belohnen. Defensiv sind sie richtig gut gestanden. Unser Keeper ist eigentlich ein guter Elfmeterschütze, heute ist ihm sein Versuch eben nicht gelungen. Das kann passieren."

__________

Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia - Predrag Ilic, Andre Necina, Tobias Kerschl, Stefan Brunner - Nikola Ivic, Felix Langbrucker (K), Thomas Komornyik, Lucas De Giacomo - Marco Elbl, Alexander Frank



Ersatzspieler: Mak Bosnic, Julian Opetnik, Luca Ruiss, Balazs Szebenyi, Thomas Kindig, Victor Quesada Hentschel



Trainer: MSc Christoph Knirsch

__________ 1980 Wien: Artur Mkrtichyan, Milos Despotovic, Uros Sarafinovic, Daniel Djordjevic, Jeton Hajra, Hasan Apaydin, Husein Ademovic (K), Matej Jurcevic, Edin Delić, Tolga Yilmaz, Philipp Herout



Ersatzspieler: Simon Bodrazic, Rafael Hofer, Yuri Ivanov, Victor Sanchez de Medina Hernandez, Emilijan Railic, Mario Maglica



Trainer: Fadil Mulalic

Wiener Stadtliga: Sportunion Mauer : 1980 Wien - 2:1 (0:0)

75 Hasan Apaydin 2:1

71 Alexander Frank 2:0

69 Nikola Ivic 1:0

