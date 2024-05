Spannendes Remis in der Wiener Stadtliga: ASV 13 Hietzing gegen FC Stadlau

Details Samstag, 25. Mai 2024 21:36

Im Rahmen der 26. Runde der Wiener Stadtliga trafen ASV 13 Hietzing und FC Stadlau aufeinander. Das Spiel versprach von Beginn an, eine interessante Begegnung zu werden, und endete schließlich in einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten während des gesamten Spiels große Leidenschaft und Engagement, was in einem packenden Spielverlauf mündete.

Eröffnung und erster Durchgang

Das Spiel begann energisch mit dem Anpfiff um 16:00 Uhr. Die Mannschaften waren von Beginn an voll im Einsatz, um die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. ASV 13, auch bekannt als die Hietzinger, setzte sich leicht durch ihre dynamische Anfangsstrategie durch, während die Stadlauer bemüht waren, den Ballbesitz zu behaupten und organisierte Angriffe zu starten. Trotz einiger guter Chancen beider Teams konnte keines in der ersten Halbzeit einen Treffer erzielen. Die Defensive beider Mannschaften stand gut, und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Tore fallen nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann mit frischem Wind, da beide Mannschaften nach dem Seitenwechsel ihre Taktiken leicht änderten. ASV 13 machte den ersten großen Schritt in der 57. Minute, als Julian Dorrek das 1:0 für die Hietzinger erzielte. Nach einem gut ausgespielten Angriff schaffte es Dorrek, den Ball im Netz der Stadlauer zu versenken, was die Fans der Heimmannschaft in Jubel ausbrechen ließ.

Darauf folgten mehrere Wechsel auf beiden Seiten, bei denen beide Trainer versuchten, frische Kräfte ins Spiel zu bringen und auf das Tor von Dorrek zu reagieren. Die Stadlauer intensivierten ihre Angriffe, und der Druck zahlte sich schließlich aus. In der 90. Minute gelang es Christian Libic, den Ausgleich für die Stadlauer zu erzielen. Dieses Tor in der Schlussphase des Spiels sorgte für große Aufregung unter den Zuschauern und war ein Beweis für die Entschlossenheit von FC Stadlau, nicht ohne Punkte nach Hause zu gehen.

Die letzten Minuten des Spiels waren von Spannung geprägt, da beide Teams versuchten, den entscheidenden Treffer zu landen. Trotz einiger spannender Momente und Chancen auf beiden Seiten endete das Spiel mit einem gerechten 1:1-Unentschieden. Die Hietzinger und die Stadlauer teilten sich die Punkte und zeigten einmal mehr, dass in der Wiener Stadtliga jeder Ausgang möglich ist.

Das Unentschieden lässt beide Mannschaften nachdenklich zurück, aber auch mit dem Bewusstsein, dass sie gegen einen starken Gegner bestehen konnten. Die Spannung in der Liga bleibt somit weiterhin hoch, und Fans können sich auf weitere interessante Begegnungen freuen.

Stimme zum Spiel:

"Mit dem Ergebnis sind wir nicht unbedingt zufrieden, haben uns aber gefreut, dass wir nach dem Rückstand nochmals zurückkommen konnten", erklärte Cheftrainer Stefan Horniatschek. "Wir haben uns natürlich etwas mehr erwartet, aber in dieser Liga, darf man keinen Gegner unterschätzen. Wir sind froh, dass wir zumindest den Punkt mitnehmen konnten und hoffen, dass wir auch nächste Woche gegen Red Star Penzing gut performen. Unser Ziel ist es weiterhin noch gute Leistungen auf den Platz zu bringen und dann natürlich auch einen guten Tabellenplatz am Ende zu haben! Nächste Woche werden wir uns natürlich wieder gut auf die Partie vorbereiten und werden versuchen zumindest einen Punkt gegen Red Star zu erarbeiten. Die Tabelle ist für uns eher nebensächlich und wir fokussieren uns von Spiel zu Spiel", fügte Trainer Stefan Horniatschek hinzu.

Aufstellung:

ASV 13: Patrick Aschenbrenner (K), Julian Dorrek, Joshua Ferreira, Jakob Hauptmann, Din Talic, Anthony Nnadozie, Alexander Panner, Mika Friz, Jonas Gary, Severin Mijatovic, Mateo Stojcevic



Ersatzspieler: Stefan Eberl, Jakob Lustig, Niklas Radatz, Alp Kahveci, Edah Music, Kajetan De Giacomo



Trainer: Mario Sonnleitner

FC Stadlau: Aleksandar Mirkovic, Gabriel Bayer (K), Christian Libic, Philipp Engleithner, Lukasz Bogajewski, Antonio Stojimenov, Dominik Eichinger, Leon Effenberger, Fedi Houidi, Krystian Gora, Yannick Hafner



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Julian Lakits, Oliver Gujic, David Obradovic, Kim Bröckl, Edin Alihodzic



Trainer: Stefan Horniatschek

Wiener Stadtliga: ASV 13 : FC Stadlau - 1:1 (0:0)

91 Christian Libic 1:1

57 Julian Dorrek 1:0

Foto: Facebookseite SSC

