Spannendes Unentschieden in der Wiener Stadtliga: Austria XIII Auhof Center gegen SV Schwechat

Im Rahmen der 26. Runde der Wiener Stadtliga lieferten sich Austria XIII Auhof Center und SV Schwechat ein fesselndes Match, das schließlich mit einem 1:1-Unentschieden endete. Vor zahlreichen Zuschauern zeigten beide Teams eine engagierte Leistung. Nach dem Führungstreffer durch Armin Horschinegg (57.), sahen die Hausherren aber lange wie der Sieger aus, ehe Manuel Bauer in der Nachspielzeit doch noch den Ausgleich für Schwechat erzielte (90.+3). "Wir hätten uns den Sieg verdient, leider hat es nicht ganz geklappt", war Michael Keller mit dem Auftritt seiner Mannschaft trotz spätem Ausgleich zufrieden.

Anfangsphase und wichtige Wechsel

Das Spiel begann energisch mit dem Anpfiff um 16:00 Uhr. Beide Mannschaften versuchten, schnell in den Rhythmus zu finden, jedoch ohne nennenswerte Chancen in den ersten Minuten. Austria XIII, unter der Leitung von Trainer Michael Keller, und SV Schwechat, gecoacht von Thomas Slawik, kämpften um die Kontrolle im Mittelfeld. Schwechat hatte mehr vom Ball, Austria XIII verlegte sich auf's Kontern und war da auch deutlich gefährlicher. Eine der ersten signifikanten Änderungen im Spiel erfolgte in der 25. Minute, als Austria XIII's Oliver Puymann durch Armin Horschinegg ersetzt wurde, der später eine Schlüsselrolle spielen sollte.

Tore fallen in der zweiten Hälfte

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams solide verteidigten, änderte sich das in der 57. Minute. Armin Horschinegg, der frische Einwechselspieler, brachte Austria XIII nach einem Corner in Führung. Dieses Tor zum 1:0 löste Jubel bei den Heimfans aus und setzte die Gäste unter Druck, eine Antwort zu finden. Die Schwechater reagierten mit weiteren Wechseln, brachten frische Kräfte wie Nikola Djordjevic und Lukas Matschinger, doch die entscheidende Wende kam erst in der Schlussphase des Spiels.

In einer dramatischen Wendung erzielte Manuel Bauer von SV Schwechat in der 93. Minute den Ausgleich. Nach einer Flanke köpfte er zunächst aufs Tor. Den Versuch konnte Austria-Keeper Manzoni noch parieren, gegen den Nachschuss war er aber chancenlos.

Michael Keller: "Wir hätten uns den Sieg verdient, weil wir mehr Möglichkeiten hatten. Schwechat ist mitunter die spielerisch stärkste Mannschaft der Liga, trotzdem haben wir sie über weite Strecken gut vom Tor weghalten können. Dass wir am Ende dann doch noch den Ausgleich kassieren, ärgert zwar, kann aber bei einer jungen Mannschaft wie wir sie haben immer passieren. Daraus müssen die Jungs lernen."



Austria XIII Auhof Center: Simon Manzoni, Simon Tuka, Christian Mijatovic, Michael Pechar, Vitalie Bordian, Oliver Puymann, Andrija Pavlovic, Mario Walder (K), Jan Rafael Ferencak, Jan Donnerbauer, Anton Jäger



Ersatzspieler: Boris Milosevic, Josef Ratzenböck, Armin Horschinegg, Aldin Fejzic, Mohamed Ibrahim, Zoran Pantic



Trainer: Michael Keller

__________ SV Schwechat: Haydar Bayram, Marvin Puschner, Niklas Roth, Martin Demic, Emilio Iljas Kaya, Shahumran Afzali, Dominik Pessl, Manuel Freundorfer, Brian Brem, Eric Auss (K), Manuel Bauer



Ersatzspieler: Manuel Haag, Nikola Djordjevic, Diego Darazs, Lukas Matschinger, Emre Kilka, Aleksandar Radosavljevic



Trainer: Thomas Slawik

Wiener Stadtliga: Austria XIII : Schwechat - 1:1 (0:0)

93 Manuel Bauer 1:1

57 Armin Horschinegg 1:0

