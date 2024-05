In letzter Sekunde: SV Wienerberg dreht Spiel gegen Red Star Penzing

Details Sonntag, 26. Mai 2024 18:36

In einem spannenden Match der 26. Runde in der Wiener Stadtliga standen sich SV Wienerberg und SC Red Star Penzing gegenüber. Das Spiel, das im Zeichen harter Konkurrenz und dramatischer Wendungen stand, endete mit einem knappen 2:1 für die Heimmannschaft. Der Siegtreffer fiel dabei erst in den letzten Minuten des Spiels.

Frühe Führung für Penzing

Die Gäste von SC Red Star Penzing legten rasant los und überraschten Wienerberg früh im Spiel. Schon in der 6. Minute erzielte Laurenz Flörl das 0:1, indem er eine Lücke in der Abwehr der Wienerberger geschickt ausnutzte. Dieser frühe Rückstand schien die Gastgeber jedoch aufzuwecken. Wienerberg intensivierte die Angriffe und setzte die Penzinger Defensive zunehmend unter Druck. Ihre Bemühungen wurden in der 18. Minute belohnt, als Jan Mülner nach einer schönen Kombination den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeitpause, wobei beide Teams gute Chancen auf die Führung hatten.

Schlussphase mit entscheidendem Tor von Sliskovic

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte – mit einem offenen Schlagabtausch. Wienerberg und Penzing lieferten sich ein intensives Mittelfeldgefecht, wobei beide Seiten darauf bedacht waren, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Wienerberg nutzte die frischen Kräfte, die durch mehrere Wechsel eingeführt wurden, um weiterhin Druck auszuüben. In der 60. Minute brachte Trainer Werner Hasenberger gleich drei neue Spieler, darunter auch Andre Sliskovic, der später eine Schlüsselrolle spielen sollte.

Trotz einiger guter Chancen blieb das Spiel lange Zeit ausgeglichen. Erst in der 90. Minute konnte Sliskovic, nach einer Unachtsamkeit in der Penzinger Abwehr, den Ball im Netz unterbringen und somit das Spiel zu Gunsten von Wienerberg entscheiden. Die letzten Minuten und die Nachspielzeit brachten keine Veränderung mehr, und das Spiel endete mit einem hart erkämpften Sieg für die Wienerberger.

Stimme zum Spiel:

Werner Hasenberger (Trainer Wienerberg): "Ein ausgeglichenes Spiel über 90 Minuten mit einem glücklichem Sieg für uns, da das Tor zum 2:1 mit der nahezu letzten Aktion gefallen ist. Ein Unentschieden wäre aufgrund des Spielverlaufs gerecht gewesen, wir sind aber natürlich froh über die drei Punkte."

Aufstellungen:

SV Wienerberg 1921: Angelo Buratti, Matthias Schmid (K), Jan Mülner, Maximilian Schmid, Ibrahim Mohamed, Benjamin Pitzek, Srdan Todorovic, Christoph Hüttmair, Simon Ouguehi, Florian Schöberl, Mahmud Selim Imamoglu



Ersatzspieler: Paul Semrau, Andre Sliskovic, Mustafa Güllü, David Gschaider, Alexander Unterreiner, Kenneth Oduaro



Trainer: Werner Hasenberger

Red Star Penzing: Christoph Jakl (K), Colin Eteleng, Florian Oelz, Deniz Obradovic, Leon Shaini, Adam Lukowski, Laurenz Flörl, Noah Eliott Tarrab Maslaton, Eghosa Osarodion, Sebastian Hosiner, Philipp Königstein



Ersatzspieler: Marc Baloun, Lukas Sonvilla, Thomas Tammer, Vinzenz Zitny, Rafael Klammer, Tobias Steiner



Trainer: Klemens Messner

Wiener Stadtliga: SV Wienerberg : RS Penzing - 2:1 (1:1)

93 Andre Sliskovic 2:1

18 Jan Mülner 1:1

6 Laurenz Flörl 0:1

