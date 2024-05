Braun-Goldtor bringt SK Slovan HAC Dreier gegen WAF pinova

Details Sonntag, 26. Mai 2024 21:00

In einem intensiven Duell der Wiener Stadtliga standen sich WAF pinova Telekom und SK Slovan HAC gegenüber. Die Partie, die bis in die letzte Minute spannend blieb, endete mit einem knappen 1:0 für die Gäste aus HAC. Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich kurz vor dem Schlusspfiff, als Tayfun Braun das einzige Tor des Spiels erzielte. Der hart umkämpfte Sieg sorgt dafür, dass Slovan wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sammelt.

Startschuss und anfängliches Abtasten

Die Partie begann mit hohem Engagement beider Mannschaften. Die Heimmannschaft versuchte, das Spielgeschehen früh an sich zu reißen und erspielte sich einige gute Chancen. SK Slovan HAC hielt jedoch dagegen und setzte auf schnelle Konter, wobei insbesondere Tayfun Braun immer wieder gefährlich vor das Tor der Brigittenauer kam.

Die entscheidende Phase

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Teams ihre Verteidigungsreihen fest im Griff hatten, begann die zweite Hälfte mit einem Schub an frischer Energie. WAF pinova Telekom machte Druck, um die Führung zu erzielen, und Slovan antwortete mit taktischen Wechseln. In der 58. Minute brachte der Gastgeber Julian Tunjic für Marcel Strohmayer, was neue Impulse im Mittelfeld setzen sollte. Auch Slovan reagierte mit Wechseln, um frische Beine auf das Feld zu bringen und das Tempo hochzuhalten.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 76. Minute. Tayfun Braun, der kurz zuvor noch auf dem Feld war, bevor er ausgewechselt wurde, nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Brigittenauer und schloss einen schnell ausgeführten Angriff mit einem präzisen Schuss ins Netz ab. Dieses Tor zum 0:1 setzte die Gastgeber unter enormen Druck, die nun alles nach vorne warfen, um zumindest den Ausgleich zu erzwingen.

Trotz intensiver Bemühungen und einigen Wechseln in der Schlussphase gelang es der WAF pinova Telekom nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Slovan verteidigte geschickt und ließ kaum noch Chancen zu. Mit der Einwechslung von Mehmet Arlu in der 87. Minute verstärkte Slovan noch einmal seine Defensive, um den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

Stimme zum Spiel:

Christian Schweigler (Trainer WAF): "Viele Chancen - viele Schulterklopfer, aber wenig bzw heute keine Effizienz und auch keine Punkte! Verdammt bitter - aber so ist schon die gesamte Saison! Und dennoch bin ich verdammt stolz auf, dass was wir hier im ersten Jahr eingeleitet haben beim WAF - der Blick richtet sich nun voll und ganz auf die Zukunft. Respekt und Gratulation an Slovan HAC, die taktisch sehr gut eingestellt waren."

Aufstellungen:

WAF pinova Telekom: Abdullah Degirmenci - Erik Schütze, Aleksandar Skrbic (K), Noah Schindler, Christoph Schiller - Marcel Strohmayer, Leon Lux, Nico Schrammel, Taeu Chang, Florian Martini - Melih Kaya



Ersatzspieler: Radu Petre, Abdul Yazici, Georgi Marincheshki, Julian Tunjic, Amar Fehratovic, Patrick Schwingenschlögl



Trainer: Christian Schweigler

SK Slovan HAC: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, Mihailo Jovic, David Nader, Christian Steinbacher (K), Benjamin Reich, Thomas Teissl, Tayfun Braun, Ahmed Hassan, David Komarac, Can Michael Nural, Melih Bicer



Ersatzspieler: Lukas Makary, Aleksandar Ilic, Murtaza Abrahmi, Cebrail Sevinc, Berat Gül, Mehmet Arlu



Trainer: Gerhard Werner

Wiener Stadtliga: WAF : Slovan HAC - 0:1 (0:0)

76 Tayfun Braun 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.