Sportunion Mauer schlägt Gerasdorf Stammersdorf hochverdient und steht vor Meistertitel

Details Dienstag, 28. Mai 2024 21:12

Das Nachtragsspiel zwischen Gerasdorf Stammersdorfder und Sportunion Mauer in der Wiener Stadtliga endete mit einem 4:2-Auswärtssieg für den Tabellenführer. Von Beginn an kontrollierten die Gäste das Spielgeschehen und setzten die Hausherren unter Druck. Trotz einer deutlichen Halbzeitführung der Maurer zeigte Gerasdorf Stammersdorf in der zweiten Hälfte Kampfgeist und verkürzte den Rückstand. Am Ende sicherte sich Sportunion Mauer aber verdient die drei Punkte und braucht nur noch einen Zähler für den Meistertitel.

Frühe Führung und Dominanz von Mauer

Das Spiel begann mit einer Minute Verspätung und dem Anstoß der Gäste. Bereits in der 10. Spielminute zeigte Nikola Ivic sein Können und brachte Sportunion Mauer mit einem sehenswerten Freistoß aus dem rechten 16er-Eck ins kurze Kreuzeck in Führung. Die Maurer kontrollierten das Spielgeschehen weiterhin, während Gerasdorf Stammersdorf Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden.

In der 24. Minute erhöhte erneut Ivic auf 2:0 für die Gäste, was die Dominanz der Maurer unterstrich. Trotz einer guten Chance von Plank, der einen Querpass am 5-Meter-Raum nicht im Tor unterbringen konnte, blieb Gerasdorf erfolglos. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Alexander Frank mit einem Flachschuss aus 18 Metern auf 3:0, was den Gerasdorfern einen schweren Rückschlag versetzte.

Die Teams gingen unverändert in die zweite Halbzeit, wobei Mauer weiterhin die Oberhand behielt. Frank legte in der 48. Minute für De Giacomo auf, der knapp am langen Eck vorbeischoss. Ivic hatte in der 53. Minute erneut eine Freistoßchance, traf jedoch nur die Stange.

Kurioses Eigentor und außergewöhnliches Fairplay

In der 62. Minute nahm das Spiel an Intensität zu, als beide Mannschaften mehrere Wechsel vornahmen. Gerasdorf Stammersdorf zeigte Lebenszeichen und versuchte, sich ins Spiel zurückzukämpfen. In der 70. Minute passierte dann Kurioses: Gerasdorf verkürzte durch ein Eigentor den Spielstand auf 1:3. Nach einem Schiedsrichterball im Mittelfeld überraschte Davor Tadijanovic Vladyslav Chanheliia im Tor der Maurer, indem er den Ball zurück zu ihm spielte und der Ball irgendwie den Weg ins Netz fand.

im Sinne von Fairplay ließ Geradorf Sportunion Mauers Alexander Frank vom Anstoß weg unbedrängt aufs Tor laufen und den alten Abstand von drei Toren wiederherstellen (Ähnliches passierte vor wenigen Tage in der Wiener Oberliga - zum Artikel). Die verkürzten in der 72. Minute erneut, als Lukas Halper nach einem Alleingang den Ball ins Tor beförderte.

Die Spannung blieb bis zur Schlussphase hoch, doch in der 82. Minute schwächte sich Gerasdorf Stammersdorf selbst, als Stefan Trajilovic nach einem Foulspiel wegen Torraub die rote Karte sah. Trotz der numerischen Unterlegenheit kämpften die Gastgeber weiter, konnten aber keinen weiteren Treffer erzielen. In den letzten Minuten des Spiels nahmen beide Teams noch einige Wechsel vor, ohne dass sich dies auf das Ergebnis auswirkte.

Ein Punkt fehlt noch zur Meisterschaft

Nach vier Minuten Nachspielzeit endete das Spiel mit einem 4:2-Sieg für Sportunion Mauer. Die Gäste konnten sich damit wichtige drei Punkte sichern, ein einziger Punkt fehlt zum Gewinn der Meisterschaft, während Gerasdorf Stammersdorf trotz einer kämpferischen Leistung ohne Zählbares blieb.

Wiener Stadtliga: Gerasdorf : Sportunion Mauer - 2:4 (0:3)

72 Alexander Frank 2:4

71 Lukas Halper 2:3

70 Eigentor durch Vladyslav Chanheliia 1:3

45 Alexander Frank 0:3

24 Nikola Ivic 0:2

10 Nikola Ivic 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.