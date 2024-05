Gerasdorf Stammersdorfs Halper nach Niederlage: "Mauer steht nicht grundlos da vorne!"

Details Dienstag, 28. Mai 2024 21:36

Nach dem 4:2-Auswärtssieg von Sportunion Mauer gegen Gerasdorf Stammersdorf in der Wiener Stadtliga am Dienstagabend dürfte das Titelrennen wohl endgültig entschieden sein (zum Bericht). Ein Punkt fehlt den Liesingern noch zum Titelgewinn und Aufstieg. Wir haben die Stimmen zum Spiel...

Stimmen zum Spiel:

Ken Pokorny, sportlicher Leiter Mauer:

"Ich denke, dass der Sieg hochverdient ist. Am Ende ist das Ergebnis auch noch schmeichelhaft, denn wir hätten mehr Tore machen müssen. Die Leistung war trotzdem sehr in Ordnung. Wir haben gewusst, dass wir bei Gerasdorf Stammersdorf voll konzentriert sein müssen, um drei Punkte zu holen. Das hat die Mannschaft durchgezogen und auch schnell alles klar gemacht."

"Klar ist, dass wir am Wochenende den Meistertitel fixieren wollen. Das ist das erklärte Ziel und wir werden alles dafür tun. Die Mannschaft ist gut drauf, in Simmering braucht es aber wieder so eine Leistung wie heute. Die Jungs werden sich aber bestens auf das Spiel vorbereiten und performen."

Jürgen Halper, Trainer Gerasdorf Stammersdorf:

"Ich bin mit der Leistung nicht unzufrieden, es war aber letztlich nicht mehr drin. Wir haben es Mauer aber auch etwas zu leicht gemacht, Tore zu erzielen. Das muss man so sagen. Nichts desto trotz - Mauer steht nicht umsonst ganz oben in der Tabelle. Das ist nach so vielen Runden kein Zufall mehr."

