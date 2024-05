Nach 0:1 zur Pause: Slovan HAC schlägt SC Mannswörth

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 14:14

In einem packenden Spiel in der Wiener Stadtliga konnte der SK Slovan HAC einen frühen Rückstand aufholen und einen 4:2-Sieg gegen den SC Mannswörth einfahren. Die Partie begann mit einem schnellen Tor der Gäste, aber der SK Slovan HAC kämpfte sich zurück und erzielte vier Tore in der zweiten Halbzeit. Dabei ragten insbesondere Tayfun Braun und Christian Steinbacher hervor, die mit entscheidenden Treffern glänzten. Trotz eines späten Treffers von Ayoub Ben Ammar konnte Mannswörth das Spiel nicht mehr drehen.

Ein früher Schock für Slovan

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der SC Mannswörth bereits in der 29. Minute in Führung ging. Ugur Sezen erzielte das 1:0 für die Gäste, nachdem er eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von Slovan ausnutzte - nach einem Angriff über die rechte Seite braucht er nur noch den Fuß hinzuhalten. Dieser frühe Rückstand schockte den SK Slovan HAC, der sich jedoch nicht entmutigen ließ. Die ersten 45 Minuten waren von intensiven Zweikämpfen und einem ausgeglichenen Spiel geprägt, doch die Gastgeber konnten ihre Chancen nicht nutzen. So ging es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Slovan HAC kämpft sich zurück

Nach der Pause zeigte der SK Slovan HAC eine beeindruckende Reaktion. Bereits in der 47. Minute gelang Tayfun Braun der Ausgleich zum 1:1. Braun, der sich in den Strafraum geschlichen hatte, verwertete eine präzise Hereingabe und brachte seine Mannschaft wieder ins Spiel. Nur vier Minuten später war es erneut Braun, der das Spiel drehte und Slovan mit einem weiteren Treffer in Führung brachte. Das 2:1 war ein echter Stimmungsschub für die Hausherren - aus abseitsverdächtiger Position. Damit ist die Partie gedreht.

In der 60. Minute baute Mehmet Arlu die Führung weiter aus. Mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze erhöhte er auf 3:1 und brachte die Mannswörther Abwehr endgültig in Bedrängnis. Die Gäste versuchten daraufhin, sich mit Wechseln neue Impulse zu verschaffen. So kamen Marijan Maric und Ayoub Ben Ammar für Máté Béla und Christian Hautzinger ins Spiel. Doch auch diese Maßnahmen konnten das Spiel nicht mehr zugunsten von Mannswörth drehen.

In der 63. Minute setzte Christian Steinbacher den Schlusspunkt für Slovan. Sein Treffer zum 4:1 entschied die Partie endgültig. Steinbacher nutzte einen Abpraller und schob den Ball souverän ins Netz. Die Gastgeber waren nun in völliger Kontrolle des Spiels. Weitere Wechsel auf Seiten von Slovan, darunter Murtaza Abrahmi und Berat Gül, halfen dabei, die Defensive zu stabilisieren und das Ergebnis zu sichern.

Später Treffer von Mannswörth

Obwohl das Spiel bereits entschieden schien, gab der SC Mannswörth nicht auf. In der 72. Minute gelang Ayoub Ben Ammar ein Treffer zum 4:2. Er nutzte eine Lücke in der Abwehr von Slovan und ließ dem Torhüter keine Chance. Und dann gibt es sogar die Möglichkeit für Slovan, weiter zu verkürzen, doch der Goalie hält einen Elfer.

Nach einer siebenminütigen Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Der SK Slovan HAC konnte somit einen wichtigen Heimsieg feiern und zeigte eine beeindruckende zweite Halbzeit. Mannswörth hingegen musste sich trotz einer kämpferischen Leistung geschlagen geben. Insgesamt war es ein spannendes Spiel, das den Fans viele Höhepunkte bot.

Stimmen zum Spiel:

Matthias Sodl (Sportlicher Leiter Slovan): "Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg auch verdient. Die Leistung war sehr solide, wir haben gewusst, dass es uns der Gegner nicht leicht machen wird. So war es auch. Jetzt geht es in den Saisonendspurt, wo wir natürlich weiter Gas geben wollen."

Gerald Hladik (Sportlicher Leiter Mannswörth): "Heute wollte es einfach nicht sein. Wir haben das Spiel gleich nach der Halbzeit aus der Hand gegeben und dann die Riesenchance auf das 3:4 vergeben. Das hätte Partie noch einmal spannend gemacht. Es war heute keine schlechte Leistung, aber leider zu wenig, um bei Slovan zu bestehen."

Aufstellungen:

SK Slovan HAC: Tonatiuh Nicolas Avila Miranda, Mihailo Jovic, Toni Srok, David Nader, Christian Steinbacher (K), Benjamin Reich, Tayfun Braun, Ahmed Hassan, Mehmet Arlu, Can Michael Nural, Melih Bicer



Ersatzspieler: Lukas Makary, Murtaza Abrahmi, Thomas Teissl, Cebrail Sevinc, Berat Gül, Sandro Lukic-Grancic



Trainer: Gerhard Werner

SC Mannswörth: Can Beliktay, David Pastuovic, Ugur Sezen, Christian Hautzinger (K), Matej Azdajic, Máté Béla, Daniel Thamer, Sergej Vujasinovic, Daniel Meindorfer, Fuat Karacan, Saidouna Conde



Ersatzspieler: Marijan Maric, Can Özdemir, Lucas Keglevits, Ayoub Ben Ammar, Oguzhan Aklanoglu, Ibrahim Haddad



Trainer: Thomas Gonda

Wiener Stadtliga: Slovan HAC : Mannswörth - 4:2 (0:1)

72 Ayoub Ben Ammar 4:2

63 Christian Steinbacher 4:1

60 Mehmet Arlu 3:1

51 Tayfun Braun 2:1

47 Tayfun Braun 1:1

29 Ugur Sezen 0:1

