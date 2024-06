Last-Minute-Sieg für SV Donau gegen SV Wienerberg

Details Freitag, 31. Mai 2024 21:25

Der SV Donau sicherte sich in einer umkämpften Partie gegen den SV Wienerberg drei wichtige Punkte. Trotz eines ausgeglichenen Spiels konnte die Heimmannschaft kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer erzielen und sich somit knapp, aber verdient mit 1:0 durchsetzen. Der Siegtreffer fiel durch einen sehenswerten Freistoß von Andrej Vukovic in der 76. Minute, nachdem die Gäste zuvor die besseren Chancen gehabt hatten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann pünktlich und der SV Donau sowie der SV Wienerberg tasteten sich zunächst vorsichtig ab. Nach 25 Minuten zeichnete sich aber ab, dass es ein hart umkämpftes Spiel werden würde. Die Donauer hatten zwar leichte Vorteile und mehr Ballbesitz, doch auch die Wienerberger setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche durch schnelle Umschaltmomente und Standardsituationen.

In der 42. Minute blieb es weiterhin torlos, obwohl beide Teams bemüht waren, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen. Das Spiel des Tabellen-Siebenten Donau gegen den Zehnten Wienerberg blieb spannend, doch beide Teams schafften es nicht, ihre Chancen zu nutzen. Mit einem 0:0 ging es schließlich in die Halbzeitpause, die Hoffnung auf Tore lag nun auf der zweiten Halbzeit.

Donau mit Entscheidung

Zu Beginn der zweiten Halbzeit blieben Tore zunächst weiterhin aus. Doch die Trainer reagierten, und es gab einige Wechsel. In der 59. Minute brachte der SV Donau Semin Delic für Denis Jetishi ins Spiel. Weitere Wechsel folgten in der 71. Minute: Jores Boguo wurde durch Ensar Muminovic ersetzt und Erez Acikgöz machte Platz für Michael Rosenberger.

Die Gäste von Wienerberg wechselten in der 74. Minute Mustafa Güllü gegen Paul Semrau ein. Doch dann kam der entscheidende Moment des Spiels: In der 76. Minute trat Andrej Vukovic zum Freistoß an und verwandelte diesen spektakulär aus gut 19 Metern zum 1:0 für den SV Donau. Dies war ein überraschender Treffer, da die Wienerberger in der zweiten Halbzeit die besseren Chancen hatten. Die Hausherren feierten die Führung ausgelassen, während die Gäste nun unter Zugzwang standen.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte der SV Wienerberg noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen. In der 85. Minute wechselten beide Teams erneut: Emir Dzinic wurde bei der Donau durch Faruk Aktura ersetzt, und Andrej Vukovic machte Platz für Amar Gutic. Auf Seiten der Gäste kam Stefan Trunic für David Gschaider ins Spiel.

Stimmen zum Spiel:

Felix Pannosch (Trainer Donau): "Über die gesamte Spielzeit gesehen, war es ein verdienter Sieg. Wir standen in der Defensive sehr gut. Der Tormann von Wienerberg war heute sehr stark und hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Beim Freistoß vom Andrej hatte er aber keine Chance. Den Sieg möchte unser Team unserem Robert, der morgen seinen 50er feiert (Obmann Stv.) zum Geburtstag widmen."

Werner Hasenberger (Trainer Wienerberg): "Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung und dem Auftreten meiner Mannschaft gegen einen sehr guten Gegner. Leider haben wir aus einer Standardsituation den entscheidenden Gegentreffer hinnehmen müssen. Gratulation an Donau!"

Aufstellungen:

SV Donau: Anthony Alozie, Tobias Peter, Vedad Cosic, Hussein Bazzi (K), Marko Popovic, Andrej Vukovic, Jores Boguo, Furkan Sezen, Emir Dzinic, Erez Acikgöz, Denis Jetishi



Ersatzspieler: Semin Delic, Jakov Borna Zaja, Faruk Aktura, Michael Rosenberger, Amar Gutic, Ensar Muminovic



Trainer: Felix Pannosch

SV Wienerberg 1921: Nemanja Ivic, Matthias Schmid (K), Andre Sliskovic, Maximilian Schmid, Mustafa Güllü, David Gschaider, Benjamin Pitzek, Srdan Todorovic, Christoph Hüttmair, Florian Schöberl, Mahmud Selim Imamoglu



Ersatzspieler: Angelo Buratti, Stefan Trunic, Nico Radl, Paul Semrau, Adin Hodzic



Trainer: Werner Hasenberger

Wiener Stadtliga: SV Donau : SV Wienerberg - 1:0 (0:0)

76 Andrej Vukovic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.