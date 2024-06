Zwei Kopfballtore bringen Red Star Penzing Sieg gegen FC Stadlau

Details Freitag, 31. Mai 2024 22:48

Red Star Penzing empfing in der 27. Runde der Wiener Stadtliga am Freitagabend den FC Stadlau. Die Penzinger konnten durch zwei Kopfballtore von Deniz Obradovic und Colin Eteleng letztlich den Sieg sichern. Trotz des regnerischen Wetters erlebten die Zuschauer ein interessantes und abwechslungsreiches Spiel auf dem Kunstrasenplatz.

Torlose 45 Minuten

Das Spiel begann mit leichter Verzögerung aufgrund der Wetterbedingungen, doch der mäßige Regen konnte die Spiellaune beider Teams nicht dämpfen. Mit dem Anpfiff legten sowohl Red Star Penzing als auch FC Stadlau ein hohes Tempo vor. Die erste Halbzeit zeichnete sich durch eine Vielzahl von Chancen auf beiden Seiten aus, doch beide Mannschaften scheiterten immer wieder an den gut aufgelegten Torhütern.

Besonders auffällig agierte die Offensivabteilung der Penzinger, die immer wieder durch schnelle Kombinationen und gefährliche Flanken in den Strafraum der Stadlauer gelangten. Doch weder Philipp Königstein noch Noah Eliott Tarrab Maslaton konnten ihre Möglichkeiten nutzen. Auch auf der Gegenseite setzte Stadlau Akzente, doch Christoph Jakl im Tor der Penzinger ließ sich nicht überwinden. So ging es nach intensiven 45 Minuten mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Penzing schlägt per Kopfball zu

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm der Trainer von Red Star Penzing, Klemens Messner, die erste Veränderung vor: Adam Lukowski machte Platz für Vinzenz Zitny. Diese Umstellung sollte sich als cleverer Schachzug erweisen, denn Penzing erhöhte noch einmal den Druck. In der 54. Minute war es schließlich soweit: Eine präzise Flanke von der rechten Seite fand den Kopf von Deniz Obradovic, der den Ball unhaltbar für Stadlau-Keeper Aleksandar Mirkovic zum 1:0 in die Maschen setzte.

Die Penzinger ruhten sich auf dieser Führung nicht aus und drängten weiter nach vorne. In der 76. Minute belohnten sie sich ein weiteres Mal für ihren unermüdlichen Einsatz: Colin Eteleng stieg nach einer Ecke am höchsten und nickte den Ball zum 2:0 ein. Die Defensive von Stadlau hatte bei diesem Kopfballtor erneut das Nachsehen.

Auch der FC Stadlau wechselte in der 80. Minute: Julian Lakits wurde durch Oliver Gujic ersetzt. Doch auch dieser Wechsel brachte nicht die erhoffte Wende. Letztlich blieb es beim verdienten 2:0-Sieg für den Red Star Penzing. Die Penzinger haben mit diesem Sieg wichtige Punkte in der Wiener Stadtliga gesammelt und zeigten, dass sie in dieser Saison weiterhin eine entscheidende Rolle spielen können.

Stimme zum Spiel:

Michael Sonvilla (Sportlicher Leiter RS Penzing): "Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte. Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben, obwohl in der ersten Halbzeit Stadlau sogar leichte Vorteile hatte. Wir nehmen die drei Punkte gerne mit und freuen uns auf den Endspurt in der Stadtliga. Wir wollen den so erfolgreich wie möglich gestalten."

Aufstellungen:

Red Star Penzing: Christoph Jakl (K) - Thomas Tammer, Colin Eteleng, Eghosa Osarodion, Sebastian Hosiner - Florian Oelz, Deniz Obradovic, Luca Kreuzer, Adam Lukowski, Noah Eliott Tarrab Maslaton, Philipp Königstein -



Ersatzspieler: Marc Baloun, Lukas Sonvilla, Vinzenz Zitny, Leon Shaini, Laurenz Flörl, Tobias Steiner



Trainer: Klemens Messner

FC Stadlau: Aleksandar Mirkovic, Julian Lakits, Philipp Engleithner, Lukasz Bogajewski, Antonio Stojimenov, Dominik Eichinger (K), Leon Effenberger, Dominik Kurz, Fedi Houidi, Kim Bröckl, Yannick Hafner



Ersatzspieler: Vitalii Stupak, Burak Karakoc, Oliver Gujic, Nawzar Ali Zadeh, Krystian Gora, Edin Alihodzic



Trainer: Stefan Horniatschek

Wiener Stadtliga: RS Penzing : FC Stadlau - 2:0 (0:0)

76 Colin Eteleng 2:0

54 Deniz Obradovic 1:0

