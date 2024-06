SV Schwechat siegt überzeugend mit 5:1 gegen Gerasdorf Stammersdorf

Details Samstag, 01. Juni 2024 09:18

Der SV Schwechat setzte sich in der 27. Runde der Wiener Stadtliga eindrucksvoll mit 5:1 gegen Gerasdorf Stammersdorf durch. Die Schwechater dominierten die Partie von Beginn an und legten bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den klaren Sieg. Gerasdorf Stammersdorf konnte nur wenig entgegensetzen und kam erst in der zweiten Halbzeit zu einem Ehrentreffer. "Das war heute eine sehr gute Vorstellung", war Schwechat-Sportchef Dejan Mladenov naturgemäß zufrieden.

Frühe Führung für den SV Schwechat

Bereits in der ersten Spielminute wurde das Match zwischen dem SV Schwechat und Gerasdorf Stammersdorf angepfiffen. Der SV Schwechat übernahm sofort die Kontrolle über das Spiel und ließ keine Zweifel an den eigenen Ambitionen aufkommen. In der 9. Minute erzielte Eric Auss das frühe 1:0 für die Schwechater und setzte damit ein klares Zeichen.

Gerasdorf Stammersdorf hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und wurde immer wieder durch die Angriffe des SV Schwechat unter Druck gesetzt. Die Dominanz der Schwechater zahlte sich erneut aus, als Dominik Pessl in der 37. Minute das 2:0 erzielte. Der Druck ließ nicht nach und kurz vor der Halbzeitpause traf Brian Brem in der 39. Minute zum 3:0. Damit gingen die Teams mit einer deutlichen Führung für den SV Schwechat in die Halbzeit.

Klare Verhältnisse auch in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel versuchte Gerasdorf Stammersdorf, durch einige Wechsel frischen Wind in die Partie zu bringen. So kam Marco Radits für Bernhard Ebinger ins Spiel. Doch die Schwechater ließen sich nicht beirren und setzten ihre Angriffe fort. In der 55. Minute wechselte der SV Schwechat Martin Demic aus, für ihn kam Shahumran Afzali ins Spiel. Nur zwei Minuten später wurde Aleksandar Radosavljevic durch Dario Kopic ersetzt.

Die Wechsel zeigten keine negativen Auswirkungen auf das Spiel des SV Schwechat. In der 59. Minute erhöhte Brian Brem mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 4:0. Ein Tor, das die letzten Hoffnungen der Gerasdorfer endgültig zunichtemachte. Gerasdorf Stammersdorf versuchte weiterhin, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, und dieser gelang schließlich in der 64. Minute durch Connor Dostal zum 4:1.

Doch die Schwechater hatten das letzte Wort: In der 82. Minute stellte Dominik Pessl mit seinem zweiten Treffer des Abends den 5:1-Endstand her. Kurz darauf wechselten die Gerasdorfer erneut aus: Davor Tadijanovic wurde durch Jure Pilic und Daniel Plank durch Felix Brugger ersetzt. Die verbleibenden Minuten brachten keine weiteren nennenswerten Aktionen, und nach 93 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel.

Dejan Mladenov: "Das war heute eine sehr gute Vorstellung. Vor allem die erste Halbzeit war das Beste, das wir heuer gespielt haben. Das war richtig großes Kino. Kompliment an die Mannschaft. Jetzt geht es ins Saisonfinish, in dem wir natürlich alles rausholen wollen."

___________ SV Schwechat: Haydar Bayram, Marvin Puschner, Denis Spahic, Martin Demic, Emilio Iljas Kaya, Dominik Pessl, Manuel Freundorfer, Aleksandar Radosavljevic, Brian Brem, Eric Auss (K), Manuel Bauer



Ersatzspieler: Benjamin Daxner, Dario Kopic, Diego Darazs, Shahumran Afzali, Lukas Matschinger, Emre Kilka



Trainer: Thomas Slawik

__________ SV Gerasdorf Stammersdorf: Raphael Rusek, Andreas Hauser, Lukas Halper, Davor Tadijanovic, Connor Dostal, Ahmet Babadostu, Bernhard Ebinger (K), Daniel Plank, Marcel Friedlmayer, Marcello Skokan, David Hochreiter



Ersatzspieler: Mark Grigoryan, Marco Radits, Jure Pilic, Felix Brugger, Fabian Fiferna, Noah Schimek



Trainer: Jürgen Halper

Wiener Stadtliga: Schwechat : Gerasdorf - 5:1 (3:0)

82 Dominik Pessl 5:1

64 Connor Dostal 4:1

59 Brian Brem 4:0

39 Brian Brem 3:0

37 Dominik Pessl 2:0

9 Eric Auss 1:0

