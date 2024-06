Punkt gegen 1. Simmeringer SC reicht Sportunion Mauer zum Meistertitel

Details Samstag, 01. Juni 2024 19:10

In einem hart umkämpften Spiel trennten sich der 1. Simmeringer SC und die Sportunion Mauer mit einem 0:0-Unentschieden. Das Spiel, das in der 27. Runde der Wiener Stadtliga stattfand, war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Torchancen, aber letztlich gelang keinem der beiden Teams ein Treffer. Mit diesem Ergebnis sichert sich die Sportunion Mauer die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga Ost. Simmering war schon tags zuvor aufgrund den Klassenerhalts von Mauerwerk in der Ostliga safe, zeigte aber eine gute Leistung gegen die Liesinger.

Erste Halbzeit: Chancen für Mauer

Das Spiel begann mit Tempo. Bereits in der 16. Minute hatte Mauer eine große Chance, als ein Spieler nur die Latte traf. Dies sollte nicht die letzte Möglichkeit für die Gäste bleiben. In der 25. Minute musste der Torwart des 1. Simmeringer SC gleich zweimal sein ganzes Können aufbieten, um die Führung der Maurer zu verhindern.

Trotz der spielerischen Überlegenheit der Sportunion Mauer versteckten sich die Gastgeber keineswegs. Die Simmeringer zeigten sich kämpferisch und versuchten immer wieder, eigene Angriffe zu starten.

Spannung bis zum Schluss

Nach der Pause blieb das Spieltempo hoch. Simmering ist jetzt sogar besser im Spiel und hätte - hätte man die Konterangriffe besser zu Ende gespielt - vielleicht sogar in Führung gehen können. In der Schlussviertelstunde merkte man den Mauerern an, dass man sich mit dem Punkt zufrieden gibt. Immerhin reicht er für die Meisterschaft.

Mit dem Schlusspfiff nach 93 Minuten war die Freude bei den Gästen groß. Das 0:0-Unentschieden reichte der Sportunion Mauer zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Regionalliga Ost. Trotz des torlosen Ausgangs war es ein spannendes und packendes Spiel, das die Zuschauer in seinen Bann zog.

Stimmen zum Spiel:

Ken Pokorny (Sportlicher Leiter Mauer): "Wir sind natürlich überglücklich über den Sieg. Man hat heute dann schon etwas gemerkt, dass die Anspannung groß war, immerhin war der Punkt genug. Aber die Mannschaft hat es trotzdem super gemacht. Wenn wir in der Anfangsphase gleich Tore machen, schaut die Partie ohnehin anders aus. Kompliment an die Mannschaft. Der Titel ist der Lohn für die harte Arbeit während der Saison."

Rene Hieblinger (Trainer Simmering): "Ich bin mit dem Punkt sehr zufrieden. Man darf nicht vergessen, wer der Gegner war. Die Burschen haben das super gemacht. Mit ein wenig Glück wäre sogar mehr möglich gewesen. Jetzt werden wir noch versuchen, Ergebniskosmetik zu betreiben in den letzten Runden."

Aufstellungen:

1.Simmeringer SC: Manuel Jagschitz (K), Luca Binder, Benjamin Soura, Andreas Rossak, Roman Holzgethan, Dejan Slamarski, Rares Sergiu Chiorean, Santiago Gans Lombas, Peter Safranek, Philipp Hauser, Christian Berger



Ersatzspieler: Uros Jovanovic, Noah Elijah Roka, Michael Ried, Anel Husejnovic, Enzo Nkonobang, Alexander Ruttinger



Trainer: Rene Hieblinger

Sportunion Mauer: Vladyslav Chanheliia - Predrag Ilic, Andre Necina, Tobias Kerschl, Stefan Brunner - Nikola Ivic, Thomas Komornyik, Lucas De Giacomo, Thomas Kindig (K) - Marco Elbl, Alexander Frank



Ersatzspieler: Mak Bosnic, Julian Opetnik, Patrick Ibrahim Touray, Felix Langbrucker, Luca Ruiss, Victor Quesada Hentschel



Trainer: MSc Christoph Knirsch

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.