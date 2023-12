SC Unterpullendorf: Der Aufsteiger mischt das obere Tabellendrittel auf

Details Dienstag, 05. Dezember 2023 17:09

Im regen Treiben des oberen Tabellendrittels in der 1. Klasse Mitte befindet sich auch Aufsteiger SC Unterpullendorf, der über den Winter auf dem vierten Rang steht und bislang 19 Zähler einzufahren vermochte. Die Bilanz: sechs Vollerfolge, ein Remis und vier Niederlagen. Sowohl davor als auch dahinter in der Tabelle geht es immens eng zur Sache... Sektionsleiter Philip Juranich blickte zurück auf die vergangenen Wochen und Monate...

Der Aufsteiger gibt ein überaus starkes Debüt in der 1. Klasse



Ligaportal: Die 1. Klasse Mitte ja eine umkämpfte, enge Meisterschaft - ihr seid oben mit dabei mit 19 Punkten auf Rang vier. Welches Resümee lässt sich ziehen nach der ersten Saisonhälfte?



Philip Juranich: "Für uns ist es das erste Jahr in der 1. Klasse überhaupt, daher können wir mit der aktuellen Tabellensituation sehr zufrieden sein. Wir haben nach dem Aufstieg aus der 2. Klasse sehr stark begonnen, hatten den Lauf aus der Meistersaison quasi mitgenommen. Dann im Oktober folgte ein kleiner Durchhänger, doch durch den Abschlusssieg konnten wir uns auch im oberen Drittel etablieren und sind demzufolge sehr zufrieden."

Ligaportal: Welche Ziele steckt man sich für die zweite Saisonhälfte im Frühjahr?



Philip Juranich: "Als Fußballer will man eben jede Partie gewinnen. Unser Zugang ist es auch, junge Spieler an die Kampfmannschaft heranzuführen. Wir wollen eine attraktive Spielweise pflegen, um auch Zuschauer zu gewinnen und dann natürlich so viele Punkte wie möglich holen und unseren aktuellen Tabellenplatz nicht zu verlieren".

Expansion der Kaderbreite wird forciert

Ligaportal: Ist im Winter mit Kader-Änderungen zu rechnen?

Philip Juranich: "Der Stamm bleibt derselbe, es gibt keine Abgänge. Einen Neuzugang können wir bereits vermelden - Marcel Pazmann von Neckenmarkt, ein einheimischer Spieler, wird uns verstärken. Es ist gut möglich, dass noch ein, zwei ähnliche Spieler dazukommen, damit wir eine größere Kaderbreite erhalten."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.