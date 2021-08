Traumstart für Pöttsching mit Kantersieg gegen Nikitsch

Details Montag, 02. August 2021 18:58

Auch in Pöttsching rollte am Wochenende wieder der Ball, nach der viel zu langen Pause gastierten die Mannen aus Nikitsch. Der SC Nikitsch konnte dem ASV Pöttsching zum Saisonauftakt aber nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:5 relativ klar, die Gastgeber stellten bereits in en ersen 45 Minuten die Weichen auf Sieg.

Pöttsching übernahm von Beginn weg das Kommando und ließ sich auch mit dem Toreschießen nicht lange bitten. Ein alter Bekannter aus dem Norden sorgte dann für die Führung, Ex Mönchhof Goalgetter Michal Sojka traf zur verdienten Führung, ehe Bernd Steidl wenig später nachlegte. Nikitsch war nicht wirklich im Spiel, kam erst nach einer halben Stunde etwas besser in die Partie, Möglichkeiten waren jedoch Mangelware. Bis zur Pause blieb es bei den beiden Treffern für Pöttsching.

Hausherren ohne Blöße

Im zweiten Durchgang ging es mehr oder weniger mit derselben Tonart weiter, ein Doppelschlag von Florian Stefanits und Jan Kowanz sorgte dann nach einer knappen Stunde für die endgültige Entscheidung. Nikitsch konnte nur verkürzen, Andras Horvath zog aus gut und gerne 25 Meter ab und hämmerte den Ball unhaltbar ins Kreuzeck. Den Schlusspunkt setzten allerdings wieder die Gastgeber, Christoph Stiegler sorgte mit seinem Treffer am Ende für einen ungefährdeten 5:1 Kantersieg zum Auftakt der Meisterschaft.

"Wir waren über die 90 Minuten gesehen das klar bessere Team, haben vor allem defensiv wirklich gar nichts zugelassen. Der Gegentreffer war ein unhaltbares Traumtor", so Pöttschings Sektionsleiter Mag. Philipp Eckhardt zu Ligaportal.

Die Besten: Florian Stefanits, Michael Matouschowsky (beide Pöttsching)

12 Michal Sojka 1:0

20 Bernd Steindl 2:0

50 Florian Stefanits 3:0

56 Jan Kowanz 4:0

77 Andras Horvath 4:1

90 Christopher Stiegler 5:1

