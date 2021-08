Kobersdorf gelingt mit Sieg der perfekte Auftakt

Details Sonntag, 01. August 2021 18:13

Auch in der 1.Klasse Mitte rollte gestern nach viel zu langer Zeit wieder der Ball. Der SC Kr. Geresdorf konnte Kobersdorf zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4, nachdem das letzte Duell in einem Remis geendet hatte. Kobersdorf gelang damit der perfekte Auftakt in die Saison, die Gäste fuhren mit hängenden Köpfen nach Hause.

Kobersdorf versuchte von Beginn weg das Heft in die Hand zu nehmen. Die Gäste hielten jedoch gut dagegen und waren vor allem über Standardsituationen gefährlich. Kobersdorf verteidigte diese aber gut und so blieb es längere Zeit beim torlosen Remis. Kurz vor der Halbzeit dann aber ein Doppelschlag für die Hausherren. Einen Schuss der Gastgeber konnte der Gäste Goalie noch parieren, beim Nachschuss stand Moritz Wagner dann aber goldrichtig, die wichtige Führung für die Hausherren, die kurz vor der Halbzeit sogar noch nachlegten, Goalgetter Zsolt Szekely traf zum 2:0, eine Art Vorentscheidung in diesem Spiel.

Großes Zittern blieb diesmal aus

In der zweiten Halbzeit legten die Kobersdorfer dann nach, Jürgen Kalbacher traf trocken zum 3:0, doch dann die kalte Dusche. Adin Memisevic traf ins eigene Tor und brachte so die Gäste wieder zurück ins Spiel, beim lezten Duell vergeigten die Kobersdorfer spät noch einen Vorsprung, doch diesmal sollte das große Zittern ausbleiben, denn Jürgen Kalbacher beendete alle Hoffnungen der Gäste in der letzten Minute und sorgte damit für die endgültige Entscheidung in diesem Duell.

"Sportlich natürlich ein toller Auftakt für uns, die Gäste haben uns immer wieder mit Standards unter Druck gesetzt", war Kobersdorf Sektionsleiter Steiner zufrieden.

Der Beste: Moritz Wagner (Kobersdorf)

42 Moritz Julius Wagner 1:0

44 Zsolt Szekely 2:0

63 Juergen Kalbacher 3:0

68 Eigentor durch Adin Memisevic 3:1

93 Juergen Kalbacher 4:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!